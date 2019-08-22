«Театральный роман» открыли в музее

Заглянуть в закулисье Академического театра драмы имени Виктора Савина смогут посетители выставки «Театральный роман». Экспозиция с таким названием открылась 20 августа в Национальном музее Коми.

На выставке представлены эскизы, афиши, программки, костюмы, предметы сценического быта, макеты и декорации к спектаклям, выполненные театральными художниками и мастерами – участниками республиканских конкурсов и пленэров, руками которых создаются настоящие произведения театрального искусства. На гладильной доске здесь можно увидеть шесть разных утюгов – от старинного чугунного до современного. Костюмы перед выходом на сцену нужно привести в порядок, а без утюга здесь не обойдешься.

Один из разделов выставки представляет творчество заслуженного художника России, лауреата правительственных премий, первого театрального художника в Республике Коми Игоря Баженова, проработавшего главным художником и сценографом в театре драмы имени Савина с 1980 по 2004 год. О своем ушедшем из жизни учителе и коллеге рассказал автор идеи выставки – заслуженный работник Коми, главный художник драмтеатра Эрих Вильсон. Он же провел небольшую экскурсию по экспозиции.

– В театре все, начиная с директора и заканчивая техничкой, влюбляются в свою работу над спектаклем, и театральный роман длится полтора-два месяца до премьеры, а затем начинается новый роман, новая постановка, – пояснил название выставки Эрих Вильсон.

Директор Национального музея Коми Ирина Котылева напомнила, что это уже третья театральная выставка, организованная музеем в российский Год театра. Первую провели к юбилею Воркутинского драматического театра – называлась она «Театр-судьба», вторая была связана с именем Ивана Куратова, материалы для нее готовились при участии театра оперы и балета Коми.

– На выставке, с одной стороны, представлен целый театральный мир, с другой – только маленький кусочек нашей интенсивной театральной жизни, – отметил директор театра Михаил Матвеев. – Наш театр выпускает по семь-девять постановок в год, а в этом году запланировано три театральных фестиваля.

Артур АРТЕЕВ

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