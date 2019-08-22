Финно-угорский центр выпустил два новых фильма и журнал

В преддверии празднования 98-летия Республики Коми Финно-угорский центр России представил свои новые проекты – документальные фильмы «Иван Куратов: свой путь» и «Вепсы. В созвучии с природой», а также новый выпуск журнала «Финноугория. Этнический комфорт».

Все эти издательские проекты созданы в текущем году в рамках реализации программы мероприятий Международного года языков коренных народов при неизменной поддержке Министерства культуры России и Дома народного творчества имени Поленова.

В четырнадцатый выпуск журнала «Финноугория. Этнический комфорт» вошли статьи об этнокультурном многообразии народов России из различных регионов страны. Коми в издании представили два материала: первый – об анимационных проектах Национального музея Республики Коми, второй – о проведении Школы межэтнической журналистики в Сыктывкаре.

Рассказывая о фильме про Ивана Куратова, директор Финно-угорского центра Татьяна Барахова напомнила, что у центра уже есть опыт работы над фильмом о творческом наследии коми поэта и драматурга Виктора Савина.

– Когда в конце прошлого года Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми формировало программу мероприятий, приуроченных к 180-летию со дня рождения другого классика коми литературы – Ивана Куратова, сомнений не возникло, браться ли за фильм, – рассказала она. – В то же время Финно-угорскому культурному центру России было интересно попробовать новое направление сотрудничества – с сыктывкарским детским технопарком «Кванториум». Фильм был создан совместно с педагогами и учащимися этого учреждения. В частности благодаря этому удалось снять с квадрокоптера виды Сысольского района. Съемки проходили на родине поэта в Сысольском районе, Литературном музее Куратова в Сыктывкаре, Национальной детской библиотеке имени Маршака и в других местах, связанных с наследием поэта. Информационной основой для подготовки 15-минутной ленты послужила книга этнографа Павла Лимерова «Иван Куратов». В фильме отведено большое место комментариям исследователя о спорных моментах в биографии поэта и значении его творчества для коми литературы. По мнению Павла Лимерова, получился презентативный, поучительный и очень полезный фильм для тех, кто хотел бы познакомиться с жизнью и творчеством Куратова. Впервые его показали 7 июля во время республиканского праздника «Менам муза» в селе Куратово.

Второй фильм, снятый в этом году сотрудниками Финно-угорского культурного центра, это «Вепсы. В созвучии с природой». Его съемки проходили в Вологодской и Ленинградской областях – на территориях компактного проживания вепсов. В ленту вошли фрагменты видеоэкскурсий по этнографическим музеям, мастер-классы по ткачеству, плетению поясов, изготовлению оятской керамики, приготовлению традиционной выпечки. Фильм про вепсов стал шестнадцатым в коллекции этнографических фильмов Финно-угорского культурного центра России.

Артур АРТЕЕВ

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