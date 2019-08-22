Федор Лайер стал лучшим директором года

В министерстве спорта Коми назвали лучших работников спортивной сферы по итогам года. В номинации «Директор» победу одержал руководитель республиканской спортивной школы олимпийского резерва №2 Федор Лайер.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, по итогам конкурса «Лучший работник спортивной сферы» наград также удостоены Елена Валик из спортивной школы олимпийского резерва «Юность» (номинация «Заместитель директора») и Наталья Дутка из КДЮСШ Вуктыла (номинация «Старший инструктор-методист»).

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»