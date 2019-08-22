Новая ливневка в столице Коми

В Сыктывкаре идет модернизация ливневки по улице Колхозной и строительство новой по улице Станционной. Все работы планируется завершить этой осенью, сообщили в администрации столицы Коми.

По улице Колхозной разработана схема отвода ливневых и талых вод путем модернизации имеющейся ливневки и ее соединения с так называемой нагорной канавой, идущей вблизи границы аэропорта.

Первый этап модернизации уже выполнен: устроено два новых приемных колодца на самом проблемном месте – перекрестке улиц Колхозной и Первомайской. Также заменено 40 метров ветхой трубы, частично разрушенной ввиду солидного возраста и постоянных нагрузок. На ее место уложена новая из композитных материалов диаметром 400 миллиметров.

Вторым этапом модернизированный участок соединят с нагорной канавой путем прокладки 200 метров трубы аналогичного диаметра. Вкупе данные меры позволят решить застарелую проблему скапливания водной массы в данном районе. Завершить работы планируется в октябре.

Также в настоящий момент идет строительство новой ливневой канализации в границах улиц Станционной и Можжевельной. Будущая сеть ливневой канализации протяженностью 775 метров рассчитана на поступление дождевых и талых стоков в объеме свыше 10,6 тысячи кубометров в год. Это позволит предотвратить скапливание воды в районе улицы Станционной и жилого дома по улице Морозова, 170.

Основная трасса этой сети ливневой канализации устраивается преимущественно по территории газонов с пересечением наименьшего количества подземных инженерных сетей. Данные решения позволят сократить сроки и стоимость дальнейшего обслуживания и ремонта построенной сети.

Закончить обустройство ливневки в этом районе запланировано в сентябре текущего года.

Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара