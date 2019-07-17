В УГТУ новый врио ректора

Автор: Редактор 17.07.2019

Временно исполняющим обязанности ректора Ухтинского государственного технического университета назначен Руслан Агиней. Руководивший вузом с ноября прошлого года (также с приставкой врио) Дмитрий Беляев, который не прошел аттестацию комиссии Минобрнауки России, на прошлой неделе написал заявление об увольнении по собственному желанию и покинул вуз.

Доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора по науке АО «Гипрогазцентр», заведующий университетской кафедрой «Проектирование и эксплуатация магистральных газонефтепроводов» 43-летний Руслан Агиней – выходец вуза, когда УГТУ еще являлся индустриальным институтом. В 1997 году окончил нефтегазопромысловый факультет по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», затем работал старшим научным сотрудником филиала объединения ВНИИГАЗ Севернипигаза. В 2006 года стал сотрудником кафедры ПЭМГ Ухтинского государственного технического университета и вскоре ее возглавил.

В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Разработка методики напряженного состояния нефтегазопроводов по коэрцитивной силе металла». В 2006-м присвоено научное звание доцента.

В статусе временно исполняющего обязанности Руслан Агиней будет руководить вузом до официальных выборов, которые назначены на осень.

Галина Владис

Фото ugtu.net

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