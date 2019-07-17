Судебные приставы подвели итоги работы за полугодие

С начала 2019 года судебные приставы Коми взыскали почти три миллиарда рублей. Порядка одного миллиарда рублей перечислено в консолидированный бюджет России. Такая информация прозвучала на заседании коллегии регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В мероприятии принял участие первый зампред правительства Коми Михаил Порядин, сообщает пресс-служба главы республики.

Первый вице-премьер регионального правительства подчеркнул вклад службы судебных приставов в обеспечение прав и законных интересов жителей республики.

– Во многом благодаря вашей работе ставится окончательная точка в судебных процессах, потому что правосудие считается совершенным только после того, как выполнено решение суда. Вы не только играете важную роль в исполнении судебных решений, но и пополняете казну республики и муниципальных образований. А полноценный бюджет, рост его доходной части – это то, что позволяет выполнять общую задачу всех органов власти – улучшать качество жизни в регионе. Только за шесть месяцев этого года в бюджет республики вами взыскано свыше 260 миллионов рублей. Это достойный результат. Полагаю, что есть еще возможности для того, чтобы наращивать усилия в данном направлении, – отметил Михаил Порядин.

В числе совместных с правительством республики задач Михаил Порядин также отметил снижение задолженностей по заработной плате, жилищно-коммунальным платежам, защиту прав несовершеннолетних, чьи законные представители отказываются выплачивать им алименты, а также прав детей-сирот на обеспечение жильем.

Еще одно важное и ответственное направление деятельности службы судебных приставов – обеспечение безопасности участников судебных процессов. Результатом системной работы в этом вопросе является отсутствие чрезвычайных происшествий в судах Республики Коми.

Правительство республики также участвует в оснащении судебных участков мировых судей необходимыми техническими средствами. В этом году в рамках госпрограммы Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка» произведена закупка стационарных металлобнаружителей в количестве 15 штук. В настоящее время уже произведена их поставка на судебные участки и ведется монтаж с последующим введением в эксплуатацию.

В завершение выступления Михаил Порядин пожелал сотрудникам службы успехов в решении профессиональных задач.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru