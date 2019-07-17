Полиция Коми отметила день рождения

16 июля на Стефановской площади Сыктывкара состоялся совместный инструктаж нарядов строевых подразделений МВД республики. Мероприятие было приурочено к 98-й годовщине со дня образования органов внутренних дел региона. По поручению главы Коми Сергея Гапликова сотрудников и ветеранов органов внутренних дел республики с профессиональным праздником поздравил первый заместитель председателя правительства региона Михаил Порядин.

– Ваша работа каждый день связана с опасностью, с борьбой с правонарушителями. От вашей службы и верности присяге зависит безопасность наших граждан. Вместе с вами, волнуясь за вас и сопереживая, тяготы службы стойко переносят ваши близкие. Я желаю им сил, доброго здоровья, и чтобы вы всегда чувствовали их заботу. Низкий поклон ветеранам, которые формировали эту службу и воспитали будущие поколения. От всей души поздравляю всех вас с праздником. Успехов, здоровья и спокойной службы, – пожелал полицейским Михаил Порядин.

Михаил Порядин также вручил отличившимся сотрудникам органов внутренних дел республики государственные награды.

От имени председателя Госсовета РК Надежды Дорофеевой и всех депутатов полицейских поздравила с праздником и поблагодарила за добросовестную работу вице-спикер регионального парламента Валентина Жиделева.

– Вы защищаете покой и безопасность наших граждан. А если спокойно на родной земле, то хочется трудиться, воспитывать детей, достигать новых высот и радоваться жизни. От вашей службы зависит отношение наших граждан к власти. Служите честно, беззаветно, любите свое дело, – обратилась к полицейским парламентарий.

Валентина Жиделева вручила полицейским благодарственные письма председателя Госсовета и передала в музей МВД историческую фотографию, на которой запечатлена команда милиции Сыктывкара. Снимок датирован 10 января 1932 года.

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников отметил, что мужественность, решимость и твердость характера – неотъемлемые черты каждого сотрудника органов внутренних дел.

– Самоотверженный труд, преданность долгу и готовность работать в любых условиях позволяют нам с успехом решать поставленные перед нами задачи. МВД по Республике Коми – это единый коллектив, объединенный одной целью, – служить России, служить нашему государству, – подчеркнул министр.

Во время торжественного построения Виктор Половников наградил сотрудников ведомственными медалями, знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Генерал-майор полиции также вручил народным дружинникам Сыктывкара благодарственные письма за оказание содействия органам внутренних дел Республики Коми в обеспечении общественного порядка.

Также 16 июля Виктор Половников, руководители подразделений ведомства, а также слушатели Центра профессиональной подготовки МВД возложили цветы к памятнику «Шагнувшим в бессмертие».

По информации пресс-службы министерства, за почти вековую историю органов внутренних дел Республики Коми погибли 86 сотрудников правопорядка. Четырнадцать из них посмертно награждены орденами Мужества и Красного знамени. Участники мероприятия почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел минутой молчания.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru