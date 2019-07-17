Отрезанные от большой земли

В Усть-Куломском районе с девятью населенными пунктами прервано сообщение

Половина месячной нормы осадков выпала в Усть-Куломском районе менее чем за сутки – с 15-16 июля. Ливень размыл дороги, между райцентром и девятью населенными пунктами прервано сообщение. По словам старожилов, к таким последствиям буйство стихии привело впервые. В отрезанных водой населенных пунктах проживают более трех тысяч человек, в том числе 680 детей.

16 июля в администрации Усть-Куломского района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. До 21 июля прекращены автобусные сообщения с населенными пунктами: Тимшер, Пузла, Зимстан, Нижний Воч, Диасёръя. Обо всех изменениях в расписании автобусных рейсов жители Усть-Куломского района будут уведомляться на официальном сайте усть-кулом.рф и в группах в социальных сетях. Закрыты понтонные переправы в СП «Вольдино» и в СП «Пожег» (в районе деревни Кырныша). Организуется лодочная переправа.

Как сообщил заведующий отделом по делам ГО, ЧС и защите населения администрации района Сергей Романов, в районе введен режим повышенной готовности, угрозы для жизни и здоровья жителей нет. В населенных пунктах, оказавшихся отрезанными от «большой земли», есть запас продуктов питания. В случае необходимости медицинскую помощь гражданам, проживающим в поселках Тимшер, Лопъювад, Зимстан, селах Нижний Воч, Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч, Пожег, в деревне Верхний Воч окажут сотрудники медицинских учреждений, находящихся на данных территориях, запас лекарств имеется. Если потребуется, в эти населенные пункты будет направлен транспорт санавиации.

Сейчас специалисты дорожных служб оценивают масштаб повреждений, ориентировочно восстановительные работы будут проведены в течение недели.

Людмила ВЛАСОВА

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