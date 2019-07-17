Новый рубеж ВГЭК

Воркутинский горно-экономический колледж празднует 75-летие

Колледж был и остается основной кузницей специалистов горного профиля в нише среднего профессионального образования для компании «Воркутауголь». Но это неизменный фактор, в котором можно улучшить только качественные и количественные показатели. А вот дополнительные факторы развития, ранее не свойственные в работе образовательного учреждения, стали проявляться относительно недавно.

В первую очередь, изменилось отношение к инициативам студентов и информационной политике. Студенты ВГЭК, – это не только объект обучения и воспитания – они помощники во всех сферах деятельности колледжа. Традиционная консервативность была разбавлена новыми инициативами, до сих пор не имевшими своего места и роли. Проекты и мероприятия, реализованные за последние годы, говорят сами за себя. В рамках публикации можно перечислить лишь некоторые из них: возобновление деятельности студенческих трудовых отрядов, создание молодежного профориентационного центра «Штрек», развитие студенческого самоуправления, летние и зимние фестивали реконструкторов, развитие заполярного туризма и многое другое.

Самым знаковым событием в реализации молодежной политики стало открытие в 2017 году молодежного профориентационного центра «Штрек». МПЦ «Штрек» – совместный проект с основным социальным партнером – АО «Воркутауголь». Центр стал работать не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию. Постоянные экскурсии школьников, туристов и просто гостей города, которых неизменно приводят в колледж посетить учебную шахту и полигон горно-шахтного оборудования стали завершаться визитом в МПЦ «Штрек», который стал существенным дополнением экскурсионной программы. Старшие и младшие школьники стали постоянными посетителями центра, а обслуживание центра в хозяйственных и в организационных вопросах осуществляют студенты из сервисной бригады студенческого трудового отряда «Полярник», который был создан летом 2016 года. Первоначально отряд выполнял только строительные функции и осуществлял подготовку учреждения к новому учебному году. Чуть позже, в его составе появилась сервисная бригада, которая стала заниматься обслуживанием молодежного центра, уборкой территорий учебных корпусов и студенческого общежития.

Горно-экономический колледж создан для того, чтобы студенты получили качественное образование и имели возможность самореализоваться, в самых разных сферах деятельности. Для реализации в рамках военно-патриотического воспитания в колледже была организована деятельность соответствующих клубов. Все они работают под руководством опытных специалистов, занимающихся этим направлением много лет. Клуб исторической реконструкции и моделирования «Северная земля», военно-патриотический клуб «Пересвет» и клуб исторического фехтования «Авангард» работают со студентами уже не первый год, а также принимают активное участие в профориентационной работе колледжа и реализации проектов не только в школах Воркуты, но и в районах республики.

Волонтерская организация «Лети, лепесток» еще в 2016 году завоевала статус лучшей на республиканском конкурсе, а студенты специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» с 2017 года принимают участие работе Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Под брендом «Полярник» действует не только студенческий трудовой отряд, но и спортивно-туристический клуб и спортивный клуб, уверенно удерживающий городское первенство по большинству видов спорта молодежной спартакиады ссузов, а по некоторым и республиканское. В 2019 году спортивный клуб колледжа, помимо успешных соревнований в городе и регионе, вышел во всероссийский финал чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов проходивший в Казани. Баскетбольная сборная удерживает победный кубок в двух республиканских турнирах уже второй год, а чемпионом города среди мужских команд ВГЭК стал впервые за несколько десятков лет.

Все достижения спортсменов и досуговых клубов были бы невозможны без укрепления материально-технической базы. За последние годы отремонтированы помещения под выставочные экспозиции клубов, в главном корпусе и в корпусе №3 – там появились настоящие музеи средневековья и эпохи Второй мировой войны, в студенческом общежитии отремонтирован тренажерный зал и зал для рукопашного боя, впервые за много лет был отремонтирован аварийный участок стены учебной шахты. После долгих лет простоя был отремонтирован и оснащен мебелью второй этаж общежития, где появилась мини-гостиница, учебно-практическая лаборатория для еще одной новой специальности «гостиничное дело». В рамках реализации творческого проекта «Мир красок ВГЭК» появились уникальные пространства: «Звездные войны» в студенческом совете и «Семь чудес света» в кабинете географии. Помимо компании «Воркутауголь», значительную финансовую помощь оказывает учредитель колледжа – Министерство образования, науки и молодежной политики. Например, беспрецедентные по сумме и оперативности вложения порядка четырех миллионов рублей были получены на антитеррористическую защищенность в 2018 году. Все корпуса и периметр зданий оснащены системами видеонаблюдения. Значительные вложения в развитие материально-технической базы колледж делает и за счет внебюджетных средств. Лучший на сегодня компьютерный класс, с самыми современными машинами был приобретен в рамках программы информатизации колледжа за собственные средства.

Возможность самореализации – это один из важнейших пунктов гармоничного развития личности. Именно поэтому колледж делает такой большой упор на воспитательную работу. Духовно-нравственное воспитание – это основа благополучия общества. Можно подготовить сколько угодно грамотных и компетентных специалистов, но если у них не будет моральных принципов и основ – они легко будут идти на сделку с совестью.

Грамотная информационная политика определяет отношение внешней среды к любому учреждению. Особенно это важно в современных условиях постоянного процесса информатизации повседневной жизни. Колледж планомерно работает над информированием студентов и потенциальных абитуриентов в электронном пространстве: активно использует современные возможности – социальные сети, таргетированую рекламу и другие инструменты SMM. Если проанализировать ленту официальной группы в социальной сети «ВКонтакте», то можно увидеть всю хронологию событий, по всем направлениям деятельности колледжа. Это помогает не только своевременно информировать целевую аудиторию, но и является хорошим подспорьем при составлении тематических отчетов за прошедшие периоды. Хэштеги, например, помогают оперативно собирать тематические публикации за любые отрезки времени. Информационная работа в интернете особенно актуальна в условиях расширения географического расположения абитуриентов. С 2017 года, помимо традиционной Инты, где ранее был филиал ВГЭК, колледж начал активную профориентационную работу в Ижемском, Усть-Цилемском районе и в близлежащих населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа. Только на сегодняшний момент, уже более 20 иногородних студентов подали заявления на разные специальности, а с 2018 года ежегодно работает выездная приемная комиссия в Ижемском районе.

В новых социально-эконо-мических условиях колледж адаптировался давно, но картина рынка труда, баз производственных практик постоянно и динамично меняется. Именно поэтому были приняты решения об открытии новых специальностей, как на бюджетной, так и на внебюджетной основе. Уже сейчас можно сказать, что верным решением было открыть в 2017 году специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». Ежегодно набирается по две группы, и это несмотря на платную форму обучения. В 2018-м открывается специальность «правоохранительная деятельность» и опять – спрос превысил все ожидания, несмотря на высокую стоимость обучения.

В рамках развития направления правоохранительной деятельности, коллектив колледжа проделал колоссальную работу не только при подготовке образовательных программ, но и получил соответствующие документы от Росгвардии и лицензионно-разрешительной системы для подготовки рабочей профессии охранников по четвертому и шестому разряду, что подразумевает применение специальных средств и огнестрельного оружия.

В сегодняшних реалиях – отсутствие опыта может стать серьезной проблемой. На некоторых предприятиях, не могут, а иногда не хотят тратить время и силы на адаптацию молодых специалистов. Для студентов ВГЭК давно есть готовые решения этого вопроса, а в горном деле эта аналогичная система работала задолго до появления модного термина «дуальность образования». Студенты-горняки попадают на производственную практику непосредственно на предприятия, причем, именно туда их и пригласят на работу по окончании обучения. Студенты горных специальностей получают именные приглашения на работу вместе с дипломами, и это не случайно, ведь и на производстве и в государственных аттестационных комиссиях их контролируют и экзаменуют руководители важных производственных участков. А с этого года, приглашения стали вручать и выпускникам, окончившим с отличием по специальностям «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и нашей научной кузницы «компьютерные системы и комплексы».

Нельзя не отметить возвращение на дневное отделение специальности «подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (по старой классификации, более привычной для всех – ПРУМ «подземная разработка угольных месторождений»), а на заочную форму вернулись бюджетные места для двух основных специальностей горняков. Сегодня 178 студентов дневного и заочного отделения обучаются горному делу, все они получат гарантированные рабочие места на предприятиях АО «Воркутауголь», что подтверждается многолетней практикой именных приглашений для выпускников.

Говоря о качественном среднем профессиональном образовании, нельзя обойти стороной науку. Студенты и преподаватели колледжа неоднократно доказали – наука не просто формальность. Самой наукоемкой специальностью в колледже по-прежнему является «компьютерные системы и комплексы». Студенты КСК с неизменным успехом готовят сложные научные проекты, выигрывают конкурсы, получают гранты и активно представляют свои работы на федеральном уровне. За последние три года они неоднократно становились финалистами престижного федерального конкурса «Моя страна – моя Россия», побеждали в региональных соревнованиях, конкурируя со студентами вузов, и даже подготовили проект, получивший федеральный патент на изобретение. В 2018 году студент специальности КСК, единственный из всех представителей СПО региона, был отобран для участия в саммите молодых ученых и инженеров России «Большие вызовы для общества, государства и науки», прошедшем на базе знаменитого образовательного центра «Сириус». Ежегодно колледж совместно с Воркутинской Епархией РПЦ проводит региональную гуманитарную научно-практическую конференцию в рамках международных Рождественских чтений. Победители выезжают на всероссийский этап в Москву. Студенты активно участвуют в чемпионатах «World skills», занимая призовые места в регионе, в конкурсе рабочих профессий студенты колледжа неизменно держат пальму первенства в своих номинациях.

Подводя итоги прошедшей пятилетки, можно с уверенностью сказать – Воркутинский горно-экономический колледж будет процветать и расти, открывать новые направления и развивать традиционные. Здесь, в Арктической зоне, на заполярных рубежах родины, есть настоящая точка опоры, развития и продвижения. И как бы ни изменялись экономические и политические условия в стране, какие бы трудности ни вставали на пути коллектива сотрудников и студентов – колледж будет достойно продолжать образовательную миссию для нынешних и будущих поколений северян.

Виктор ТЕЛЬНОВ