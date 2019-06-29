Правила – чтобы не погибнуть

Краш-лекция для школьников, посещающих летний лагерь дневного пребывания, прошел на днях в сыктывкарском политехническом техникуме. Сотрудники ГИБДД УМВД по Сыктывкару использовали методику «шоковой терапии» и показали слушателям видеозаписи реальных ДТП, случившихся в столице Коми. Дорожные трагедии, разыгрывавшиеся на знакомых улицах, произвели на детей впечатление: каждое столкновение на экране сопровождалось испуганными возгласами юных зрителей.

В начале лекции сотрудник ГИБДД задал вопрос: зачем надо знать правила дорожного движения? И получил от одного из слушателей неожиданный ответ: чтобы не погибнуть. Похоже, человек в форме не ожидал такой жесткой формулировки, но подтвердил, что нарушитель правил дорожного движения рискует жизнью и здоровьем, причем, он может причинить вред не только себе, но и другим участникам дорожного движения.

За шесть месяцев этого года на дорогах Сыктывкара погибли четыре человека, один из них – несовершеннолетний. Еще больше тех, кто получил травмы. Одна из школьниц угодила на больничную койку, нарушив правило, которое хорошо известно каждому велосипедисту: остановиться перед пешеходным переходом, слезть с велосипеда и пересекать «зебру» пешком. Наезд на велосипедистку зафиксировала камера видеорегистратора.

В начале видео школьники с интересом разглядывали улицы, пытаясь угадать, где велась видеосъемка. Многие «опознали» улицу Димитрова. Как пояснил сотрудник ГИБДД, водитель автомашины «Мицубиси-Лансер», в салоне которой установлен видеорегистратор, двигалась по улице Димитрова от улицы Морозова к Октябрьскому проспекту. Когда автомобилистка подъехала к пешеходному переходу, на «зебру» неожиданно вылетела велосипедистка, произошло столкновение.

Уже позже выяснилось, что к пешеходному переходу подъехали на велосипедах две сестры, которые катались вместе. Одна девочка по правилам остановилась и спешилась, поэтому не пострадала. Вторая решила «не заморачиваться» и на всей скорости рванула на переход. Итог нарушения правил оказался печальным: девочка серьезно травмирована. Кроме того, своими действиями школьница спровоцировала еще одно ДТП. Водитель «Мицубиси-Лансер» остановилась, но водитель следовавшей за ней машины, не ожидавший такого маневра, остановиться не успел и врезался в стоящую иномарку.

Продемонстрировали детям и видео погони за нарушителем. В Эжвинском районе Сыктывкара водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не остановился по требованию сотрудника полиции и попытался скрыться. Во время погони нарушитель совершил ДТП, в итоге погиб находившийся в его машине пассажир. Если бы водитель не нарушил правила и не сел пьяным за руль, трагедии на дороге не произошло бы. А нарушение привело к тому, что пассажир погиб, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Юные слушатели, которые тоже часто бывают в роли пассажира, эмоционально отреагировали на это видео.

– А меня по этой дороге родители в школу возят, – ошарашено заметила одна из девочек и испуганно спросила: – А если бы он в нас врезался?

– Да там машина вдребезги разбилась, – прокомментировал ситуацию юноша. – Потом запчасти от нее на дороге валялись.

Слушатели потрясенно замолкли и, вероятно, задумались, что случилось бы, если бы на их пути попался пьяный гонщик.

Не менее острую реакцию вызвала и видеозапись наезда на школьника, который вышел на пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора. Мальчик был в куртке с надвинутым на глаза капюшоном, по сторонам не посмотрел. Когда сотрудник ГИБДД обратил на это внимание, один из слушателей прокомментировал:

– Ну это же стандартно.

Уже в следующую секунду стало ясно, к чему приводит такое «стандартное» поведение: пешехода сбила машина. Мальчик получил серьезные травмы, был доставлен в реанимационное отделение детской республиканской больницы, где пролежал без сознания около недели. Прогнозы врачей были неутешительны, медики отчаянно боролись за жизнь пострадавшего, и молодой здоровый организм справился с травмами, мальчик пришел в себя. Но школьнику придется выдержать долгий период реабилитации и, возможно, полученные травмы еще долго будут напоминать о себе. Такова цена невнимательности на дороге, – подчеркнули сотрудники ГИБДД. Стражи дорожного порядка еще раз напомнили о том, как важно смотреть по сторонам – и не только перед переходом дороги, но и во время небезопасного путешествия по «зебре» – до того момента, пока пешеход не окажется на тротуаре.

Привычке смотреть по сторонам был посвящен и видеоролик, который показали зрителям сотрудники ГИБДД. Авторы видео решили поговорить с подростками на их языке – без наставлений и нравоучений. Если на малышей еще подействуют уговоры соблюдать правила дорожного движения, то подростки уже ко всему относятся критически, установленными правилами пренебрегают. Поэтому им показывали сразу результат нарушения правил.

Почему пешеходы не смотрят по сторонам по сторонам? – такой вопрос задали авторы видеоролика. И сами же на него ответили: кто-то забывает, кто-то не хочет показаться пугливым, изображает из себя бесстрашного самоуверенного человека. Вот только этот «крутой пацан», не посмотревший по сторонам, после неожиданного столкновения с машиной мгновенно превращается в «грязного чувака в изорванной одежде».

Авторы видеоролика жестко напомнили простую истину: водитель, конечно, будет привлечен к ответственности, если собьет пешехода на «зебре», но от полученных травм пострадавший может так и не оправиться. И вряд ли удовлетворение от обнаружения виновника ДТП и его наказания будет достаточным, если погиб или стал инвалидом близкий человек. Поэтому создатели видео призвали родителей объяснять подросткам необходимость соблюдения правил дорожного движения очень просто и понятно, без «сюсюканья»: подойдешь к переходу и не посмотришь по сторонам – больше никогда не сможешь ходить.

По мнению авторов видеоролика хуже «традиции» не смотреть по сторонам на «зебре» только привычка перебегать дорогу, где попало. Спешка на автобус, на урок оборачивается неспешным ожиданием своей очереди в травмпункте и появлением седых волос на головах родителей.

А в Воркуте сотрудники ГИБДД города провели краш-лекцию для студентов горно-экономического колледжа. Здесь использовали немного иной подход. Перед рассказом о дорожной ситуации в городе, о резонансных ДТП, случившихся в последнее время в Заполярье, автоинспекторы предложили студентам надуть воздушные шары, а затем наклеить на них яркие стикеры с изложенными мечтами и желаниями. Студенты активно взялись записывать мечты и клеить стикеры, собираясь запустить шары в небо. Но вдруг шары стали лопаться, и все мечты и планы рассыпались по полу бесполезными бумажками. Сотрудники полиции объяснили, что так, в один момент, дорожная авария может перечеркнуть все мечты и планы на будущее. Да и будущего этого может не быть, если на дороге не соблюдать установленные правила.

Людмила ВЛАСОВА

Фото МВД по РК