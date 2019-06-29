По автогородку со сказочными персонажами

В сыктывкарском детском саду № 23 состоялось торжественное открытие автогородка, где дети смогут на практике изучать правила дорожного движения, чтобы уверенно чувствовать себя при переходе проезжей части. Комплекс располагается на территории учреждения, возводился он на протяжении двух лет. Огромный вклад в реализацию этого проекта внесли родители и педагоги при участии автоинспекторов столичной ГИБДД, которые помогли в разработке схемы, нанесении разметки и расположении дорожных знаков.

В детском автогородке есть тротуар, проезжая часть, автобусная остановка, заправочная станция, пост ДПС, надземный пешеходный переход, перекресток с круговым движением, установлены дорожные знаки. Во время открытия на площадке воспитанников детсада встречали сказочные персонажи. Правила дорожного движения они не знали, поэтому дети с удовольствием рассказали Буратино о светофоре, пешеходном переходе и о многом другом. Дошкольники не только вспоминали дорожную азбуку, но и с удовольствием катались на детских машинках и велосипедах.

Как сообщила пресс-служба МВД по РК, в детском саду №23 огромное внимание уделяется реализации программы по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. Педагоги ведут работу с детьми и родителями, на занятиях используются макеты улиц, художественный и дидактический материал по данной тематике. Самое главное, как отмечают педагоги и автоинспекторы, что ребята с самого детства изучают правила безопасного поведения на дороге, а это, безусловно, поможет избежать травм в условиях интенсивного дорожного движения на улицах столицы Коми.

Ирина СМИРНОВА

Фото ГИБДД УМВД по Сыктывкару