В республике стартовал проект «Урок цифры»

В Сыктывкаре прошел первый «Урок цифры» для восьмиклассников лицея народной дипломатии. Провела занятие заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи администрации главы Коми Кристина Майнина, сообщает сайт правительства региона.

Напомним, с 25 февраля по 1 марта 2019 года для школьников проходит всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Это необычные уроки информатики, подготовленные специалистами по аналитике данных Сбербанка.

Урок состоит из видеолекции и тренажера, на котором ребята «обучают» робота трудиться в зоопарке. Для того чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести «фичеринжиниринг», то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.

Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

Как отметила Кристина Майнина, благодаря таким проектам, как «Урок цифры», формируется интерес школьников к цифровым технологиям, для них открываются новые возможности в цифровой экономике:

– Такой проект способен закрепить и усилить знания наших детей о возможностях и безопасности интернет-среды. Урок дает наглядную картинку того, насколько интересно не просто уметь пользоваться, но и создавать собственные программы.

По итогам урока лицеисты получили сертификаты участников. В Коми такие уроки будут проведены для учащихся во всех муниципальных образованиях.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru