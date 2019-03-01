Разобраться с мусором играючи

Для школьников Коми проводят занятия по обращению с отходами

Как правильно сортировать бытовой мусор и как сделать, чтобы его было меньше, как поступать с опасными отходами – на эти вопросы школьники из разных городов и районов республики получают ответы от волонтеров Маргариты Шиловой и Игоря Лихотина, ведущих экспертов Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и природопользования.

Молодые сотрудники Центра по ООПТ уже провели занятия в тринадцати муниципалитетах. 27 февраля прошел очередной тренинг – для шестиклассников одной из сыктывкарских школ, зал для этого предоставил Центр коми культуры.

Как отметила во время недавнего семинара, проведенного для муниципальных чиновников Коми, федеральный эксперт Светлана Беседина, нынешнюю мусорную реформу большинство взрослых до конца не воспримет. За многие годы люди привыкли к тому, что все отходы, даже опасные, летят в одно ведро, выво-зятся на одну и ту же свалку, где и гниют десятилетиями. Но ситуация может начать меняться в положительную сторону через несколько лет, когда подрастут дети, которым сейчас нужно объяснить, почему пластик и бумага должны идти в разные контейнеры, а батарейки или люминесцентные лампы вообще не должны попадать в бытовой мусор, зачем нужно ходить в магазин с сумкой, а не складывать продукты в целлофановые пакеты.

Главное – объяснять нужно правильно, чтобы это не было скучной лекцией, которую подростки забудут сразу по ее окончании. Сотрудники из Центра по ООПТ свои занятия строят так, чтобы детям, которые на них пришли, ни на минуту не захотелось потихоньку уткнуться в экран смартфона или отвлечься на что-то другое. Для 9-11 классов занятия проводят в виде популярной сейчас викторины-квиза, для школьников помладше – в виде тренингов с интерактивными элементами, демонстрацией коротких обучающих роликов и даже фрагмента мультфильма «Валл-И», где маленький робот убирает Землю, ставшую непригодной для жизни из-за того, что на ней скопилось слишком много мусора.

На занятия Маргарита Шилова и Игорь Лихотин тоже носят с собой небольшую кучу мусора: пустые упаковки от сока, печенья и воды, коробочку от таблеток, журнал, чеки, фольгу, перегоревшую лампочку и еще многое другое. В самом конце тренинга или викторины школьники должны показать, как усвоили новые знания: разложить этот мусор по разным отделениям вращающейся тумбы – что-то в макулатуру, что-то к пластику или металлу, отдельно опасные отходы. В особую коробку то, что на переработку идти не может. По словам Маргариты Шиловой, практические задания она «тестирует» на собственной дочери, чтобы оценить, какие материалы дети опускают в нужное отделение безошибочно, а с какими всегда возникают трудности. Впрочем, в задании на сортировку есть отходы с подвохом, с которыми не всякий взрослый разберется. Например, большинство отправляют в макулатуру чеки и одноразовые бумажные стаканчики. Но этого делать нельзя, поскольку первые из термобумаги, которая переработке не подлежит, а вторые изнутри покрыты тончайшим слоем пластика, который от бумаги не отделить. Так что, как бы странно это ни звучало, обычные пластиковые стаканчики экологичнее, их можно переработать.

Просветительский проект запустили в ноябре прошлого года при помощи гранта от правительства Норвегии: эта страна активно поддерживает различные экологические проекты. На полученные средства заказали наглядные пособия и реквизит, в частности, ту самую тумбу для разделения отходов, стенды со схемами – куда должен идти тот или иной мусор и что из него может получиться в результате переработки. Судя по репликам детей, более всего их поразил тот факт, что из пластиковых бутылок делают полотно, из которого шьют теплую одежду и даже форму для спортсменов.

Также на средства гранта отпечатали солидный тираж обучающих буклетов с играми-задачами, советами по изготовлению полезных поделок или сувениров из вторсырья. Их раздают детям в конце занятия. В разработке буклета принимали участие сотрудники Центра по ООПТ и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, включая министра Романа Полшведкина.

Занятия порой не обходятся без курьезных историй.

– Приехали мы в одну школу. Видим, прямо у ворот стоят два цветных контейнера для раздельного сбора пластика и бумаги. Порадовались, что дети здесь уже знают, что это такое, – рассказывает Маргарита Шилова. – А потом на занятии показываем контейнеры на плакате, говорим: «Вы такие, конечно, уже видели». А дети в ответ: «Не-е-ет». Тут учитель вскакивает: «Как не видели? А вон там что стоит?» Дети: «А-а! Ну да, значит, видели». Бывают и другие ситуации, когда дети, наоборот, очень эрудированные в плане экологии. В Усть-Куломе в школе только начинаю спрашивать: «Знаете ли вы, сколько на планете пресной воды?» В ответ тут же: «Три процента от общих запасов!» И на другие вопросы отлично отвечали, сразу видно, что педагоги с ними на эту тему хорошо работают.

Проект волонтеры из Центра по ООПТ намерены продолжать, к сожалению, свободного времени для этого маловато, поэтому решили привлечь помощников – студентов сыктывкарских вузов, которых обучат, как проводить занятия, обеспечат их реквизитом.

Анна ПОТЕХИНА

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