Товарищество перевозчиков повышает стоимость проезда

С 15 марта на 11 городских автобусных маршрутах Сыктывкара стоимость проезда повысится с 23 до 25 рублей. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Коми, уведомление об этом поступило в мэрию от Товарищества индивидуальных перевозчиков. Речь идет о маршрутах с нерегулируемым тарифом – №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44.

По словам представителя товарищества Татьяны Королевой, рост стоимости проезда по указанным маршрутам на два рубля обусловлен необходимостью исполнения ряда нововведений налогового и транспортного законодательства.

В частности, с 1 января 2019 года товарищество перешло с вмененной схемы налогообложения на упрощенную, что увеличило налоговую нагрузку. Кроме этого, в связи с началом действия изменений в подзаконные акты транспортного законодательства Товарищество обязано оснастить все свои автобусы тахографами и системами безналичной оплаты проезда.

– Один тахограф обойдется более чем в 35 тысяч рублей, кроме того, он потребует расходов, связанных с его эксплуатацией. Что касается безналичной оплаты, то с каждой оплаты проезда свыше пяти процентов мы будем отдавать банку за обслуживание и платежным системам за совершение транзакций. Все это в целом дает ощутимый прирост накладных расходов товарищества, – пояснила необходимость повышения тарифа Татьяна Королева.

По ее словам, появление безналичной оплаты в автобусах по данным маршрутам – шаг необходимый и соответствующий современным реалиям. При этом возможность наличной оплаты сохранится.

В городском управлении ЖКХ напомнили, что все социальные льготы на проезд по всем городским маршрутам сохранятся, а повышение оплаты проезда на два рубля укладывается в предельно допустимый размер оплаты по нерегулируемым маршрутам. Напомним, в Сыктывкаре данный лимит установлен на уровне 28 рублей.

Галина ГАЕВА

Фото izvestiaur.ru