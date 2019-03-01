Новые назначения в столичной мэрии

В минувшую среду в ходе традиционного брифинга мэр Сыктывкара Валерий Козлов прокомментировал новые должностные назначения в структурных подразделениях городской администрации.

В связи с тем, что Александр Калинин, более семи лет возглавлявший администрацию Эжвинского района, сложил свои полномочия и перешел на новое место работы – в партию «Единая Россия», исполняющим обязанности главы Эжвы с 26 февраля назначена Елена Кокарева.

По словам градоначальника, окончательное решение о том, кто возглавит Эжву, будет приниматься на совете города, но пока «ключевая кандидатура – Елена Вячеславовна Кокарева».

– Она более десяти лет была заместителем главы Эжвинского района по социальным вопросам, имеет богатый опыт и знание ситуации в районе, – пояснил мэр. – В роли исполняющей обязанности руководителя она тоже достаточно давно, так как Александр Калинин, как всем известно, долгое время был на больничном. Предварительно мы с ней переговорили, она готова возглавить район на постоянной основе. Сейчас достаточно напряженный период: переход от зимы к лету – это и снег, и паводок, и приведение в порядок улиц после зимы. И это тоже испытание для руководителя. Через два-три месяца вернемся к этому вопросу и обсудим его еще раз. Параллельно рассматривается еще несколько кандидатур, но, я думаю, преждевременно их обсуждать. В любом случае это должно быть согласовано с советом города, а там как они решат.

Что касается дальнейшей деятельности Александра Калинина, то, по данным агентства «Комиинформ», он будет заниматься сферой партийного строительства.

Буквально на днях сменилось руководство и в Дорожном хозяйстве города. Василий Лазуренко, долгое время возглавлявший эту службу, покинул свой пост, вместо него новым начальником назначен экс-руководитель эжвинского «Жилкомхоза» Дмитрий Дмитриев. Напомним, в январе этого года руководство «Жилкомхозом» было передано Николаю Сосновскому, которому эта работа не в новинку: он руководил этим предприятием до 2006 года, после чего три года возглавлял администрацию Эжвы.

На вопрос журналистов, с чем связана отставка Василия Лазуренко, мэр ответил:

– С его личным решением. Василию Васильевичу уже есть 65 лет, а это тяжелейшая работа – нужно ежедневно вставать в пять утра, чтобы проверять качество уборки улиц. Совсем от дел он не ушел, просто перешел на другую должность. Сейчас он в Дорожном хозяйстве курирует территорию Лесозавода. Предположения о том, что его уход с должности как-то связан с последствиями сильных снегопадов, заваливших город, необоснованны. Зона ответственности Дорожного хозяйства – центральные улицы, а они были в порядке.

Галина ГАЕВА