На родине Матушки Зимы

Журналист «Республики» навестил бывшую столицу Коми края – село Яренск

Село Яренск находится практически на самой границе с Коми – в Архангельской области. Расстояние от Яренска до Архангельска по трассе составляет 771 километр, а до Сыктывкара от Яренска по трассе – 160 километров. Неудивительно, что многие яренцы учились в Сыктывкаре и Ухте, в Коми они приезжают за крупными покупками или для «приобщения к культурной жизни». Да и сыктывкарцы сейчас начали ездить в Яренск – в гости к Матушке Зиме. Недавно в старинном селе в рамках Коми республиканского этнофорума «Мы – россияне» прошла Межрегиональная научно-практическая историко-краеведческая конференция «Межкультурные связи народов России на Европейском Севере». В ней участвовали ученые, краеведы, преподаватели, работники музеев, библиотек и студенты из Коми. Вместе с ними в Яренске побывал журналист «Республики».

Еренский городок

Если бы не стела с надписью «Архангельская область», то было бы сложно догадаться, что это место уже за пределами республики. Коренное население Яренска и его окрестностей – это те же самые коми, которые после многовековой ассимиляции «обрусели». Когда в конце XVI – начале XVII века на севере России были образованы уезды, то основная часть Коми края вошла в Яренский уезд Вологодской губернии. Любопытно, что Яренск и Усть-Сысольск статус города получили одновременно – в 1780 году. Но если Усть-Сысольск с каждым годом рос, то куда более древний Яренск постепенно приходил в упадок и в 1924 году лишился статуса города.

Яренск, как и Сыктывкар, стоит на месте впадения в Вычегду ее притока. В столице Коми – это Сысола, а в Яренске – Кижмола. На пять километров ниже Яренска в Вычегду впадает Яренга, чье название дало имя селу. Из тридцати притоков Яренги у 24 – коми названия. Впервые Еренский городок упоминается в Вычегодско-Вымской летописи в 1384 году в связи с деятельностью Стефана Пермского: «Лета 6892 приде Стефан от Москвы благословением митрополита и почал строити святые церкви и монастыри. Владыко Стефан на Устьвыме создвиг большой соборный храм и другой меньшой храм, да манастырские и на Вотче и на Еренском городке, поставил игумены, и попы и дьяконы в оных…»

То, что храмы были поставлены в городке, доказывает, что Яренск к тому времени уже существовал как острог-крепость на пути в Сибирь. В XIII-XV веках через эти места проходил великий речной путь, связывавший Европу с Сибирью: от Великого Устюга по Вычегде, Выми, Печоре, через Урал и дальше по Оби. Стоявший на пути купцов Яренск процветал, был одним из опорных центров продвижения Российского государства на Урал и в Сибирь, родиной землепроходцев. Но после падения Казани стали доступны более южные пути в Сибирь, и Яренск оказался на «обочине жизни».

Бедное селение

Оказавшись в стороне от торговых путей, Яренск стал приходить в упадок и превращаться в захолустный провинциальный городок, самый северный и самый бедный в Вологодской губернии. Уже в конце XVIII века Яренск начал терять свой былой статус. Академик Иван Лепехин, посетивший город в 1771 году, отметил: «Кем и для чего заведен был город Яренск, неизвестно. Нынешний Яренск весьма бедное составляет селение, под которым течет река Яренга, давшая название сему городу. Город построен почти в одну улицу и разделен глубокими буераками. В нем одна каменная церковь и три деревянные, а всего прочего деревянного. Поселяне сего города составляют двести тридцать девять душ. Но сколь беден Яренск жителями, столь обширным управляет уездом. К Печоре простирается он с лишком на тысячу верст, такое же расстояние занимает и до Удорских пределов».

В 1805 году местный поэт писал: «Яренск, Яренск. Город грязный. Захолустный городок! Люд живет в тебе приказный, инвалид без рук, без ног; из мещан пять-шесть, не боле, и те – нищи наголо. Дрянь дома, все развалилось, крыши сгнили уж давно, и тесины повалились, и нависли под окно…» В 1820 году яренский городничий Булгаков докладывал своему начальству, что в городе домов каменных – один, деревянных одноэтажных – 138. Проживало в городе тогда 879 человек (век спустя – в 1926 году – в нем насчитывалось 949 жителей). В середине XIX века в Яренске в духовном училище грыз гранит науки будущий основоположник коми литературы Иван Куратов.

По данным переписи 2010 года, население села чуть более трех с половиной тысяч человек. С 1924 года село Яренск – столица Ленского района Архангельской области. Район назвали в честь села Лена, которое могло в 20-х годах прошлого века стать райцентром.

Музей в храме

Об истории города можно узнать в краеведческом музее, который располагается в построенном в XVIII веке здании Спасо-Преображенского собора. Для того чтобы его не спутали с действующим храмом, на фасаде здания краской выведена крупная надпись: «Музей», а рядом с храмом на березовом чурбане сидит некий железный человек с мечом и в шляпе. Благодаря музею в соборе сохранились внутреннее убранство и фрески. Часть собора еще с советского времени закрыта на реставрацию. Но традиционно нет средств, чтобы ее завершить.

Для того чтобы полюбоваться окрестностями города, надо по узкой, спрятанной в толще стен лестнице подняться на колокольню собора. Участникам конференции разрешили позвонить в колокола. Площадка с колоколами закрыта мелкой сеткой-решеткой. В музее пояснили, что железная ограда появилась много лет назад, после того, как здесь прыгнул вниз самоубийца. Сейчас упасть нельзя при всем желании.

На этой самой колокольне мог погибнуть в детстве известный уроженец Коми, социолог с мировым именем Питирим Сорокин. Вот что он писал в автобиографическом романе «Долгий путь»: «Брат Василий был старше меня на четыре года. Хотя ему еще не исполнилось и пятнадцати, брат получал разрешение на малярные работы в церквях, в том числе в большом храме города Яренска… Однажды мы с Василием поднимали и крепили тяжелые длинные лестницы на колокольню собора в Яренске. Погруженные в дело, мы не заметили собиравшуюся бурю, пока резкие порывы ветра, гром и молнии не захватили нас врасплох. Жестокий шквал сорвал еще не закрепленные лестницы и загнал нас на узкий уступ, открытый всем ветрам разбушевавшейся стихии. Мы отчаянно цеплялись за крепкую веревку, заранее обвязанную вокруг основания колокольни, и вжимались в камень, насколько это было возможно. Это спасло нас, и ветру не удалось сдуть нас вниз. Когда буря прошла, горожане помогли нам слезть с этого ненадежного карниза».

В музее множество интересных экспонатов, как советского времени, так и более древних эпох. Посетителей поражает диорама «Кулацкая расправа над комсомольцем-селькором». На ней вылепленные из пластилина кулаки с особой жестокостью убивают такого же пластилинового комсомольца. Из первых лет советской власти сохранилась грифельная тетрадь многоразового использования. На первой обложке – портрет и цитата Сталина, на последней – таблица мер длины и веса. На страницах тетради можно писать грифелем, затем стирать написанное, и тетрадь снова готова к использованию. Тираж тетради солидный – два миллиона экземпляров. Конкретно эта тетрадь принадлежала Пете Курсину.

Рядом с музеем стоит деревянная Георгиевская часовня 1889 года постройки, перевезенная в село из деревни Микшина Гора. Во дворе лежит могильный камень, на котором выбита загадочная надпись «…его сентября в 7 день». Говорят, что этот камень с могилы купца Оболтина, умершего еще в XVII веке. Яренские купцы Оболтины, Осколковы, Шаньгины в свое время славились на всю Россию. В 1704 году один из Осколковых ездил торговать в Китай. В этот же год Яренск посетил литературный герой Даниеля Дефо Робинзон Крузо. Напомним, английский писатель во втором томе «Робинзонады» отправил своего героя в кругосветное путешествие, в конце которого он оказывается в далекой и загадочной России. В завершение этого путешествия герой побывал в Коми крае и Яренске. Летом 2004 года в селе торжественно отметили трехсотлетие визита литературного путешественника. Праздник прошел с парусником, дикарями и главное – с Робинзоном Крузо и его верным спутником Пятницей. Крузо, как и подобает истинному англичанину, держался с достоинством лорда, и это несмотря на то, что костюм его почти наполовину состоял из козьей шкуры. К сожалению, традиция праздника не прижилась, рассказал «Республике» яренский краевед Олег Угрюмов.

– Сейчас этого литературного героя пытается «прибрать к рукам» Архангельск, идут разговоры даже про открытие ему там памятника, – посетовал патриот Яренска. – Да и о туризме в Яренске я довольно невысокого мнения, поскольку облик старинного уездного города, который мог бы привлечь туристов, утрачен.

По словам краеведа, в Яренске проживает около пяти тысяч человек, это в основном русские, но есть и коми.

– Промышленность у нас минимальная, – отметил собеседник. – Есть лесоучасток, который занимается заготовкой древесины для комбината Коряжмы. Сельское хозяйство в зачаточном состоянии, переработка этой продукции отсутствует вообще. Большинство работающих относятся к служащим различных контор, на втором месте – работники торговли.

Три года назад Яренск обрел новый туристический бренд – родина Матушки Зимы. В старинном особняке XVIII века – доме купца Ешкилева открылась резиденция Зимы, и туристы, в том числе и из Коми, поехали в гости к сказочному персонажу. Кстати, в Коми идея стать родиной Зимы возникла еще в 2006 году. Возглавлявший в те годы Сыктывдинский район Артур Рудольф продвигал идею постройки в селе Ыб туристического комплекса «Вотчина Матушки Зимы». Но его так и не построили, и географические соседи перехватили хорошую инициативу.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора