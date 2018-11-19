Юбилей Виктора Савина отметили в «Июне»

Сто тридцать лет со дня рождения коми поэта, драматурга и публициста Виктора Савина исполнится 21 ноября. В минувшее воскресенье сыктывкарцы отметили юбилей классика культурной акцией #МиянСавин. Мероприятие в торгово-развлекательном центре «Июнь» организовала и провела Национальная библиотека Коми. Партнером акции стала Корткеросская библиотека имени Михаила Лебедева.

– Литературоведы считают, что пьесы Виктора Савина можно ставить в один ряд с мировыми шедеврами драматургии. Мы очень хотели в канун 130-летия поэта, драматурга, журналиста и основателя театра напомнить о столь неординарной личности жителям города. Поэтому была задумана культурная акция #МиянСавин, – рассказала «Республике» организатор мероприятия, заведующая отделом гуманитарной литературы Национальной библиотеки Коми Галина Поташева.

Одними из первых к организаторам мероприятия подошли родственники поэта. Родная внучка Виктора Савина Людмила Перевощикова (на снимке справа) – старшая дочь дочери поэта Инессы Викторовны. Когда арестовали Виктора Савина, Инессе было девять лет, она оставила воспоминания об отце. Людмила Власовна планирует передать аудиозапись Национальной библиотеке Коми. Всего же у Виктора Савина было семеро детей и два десятка внуков. У Людмилы Власовны шестеро детей и десять внуков. Живет большая родня в Эжве.

Участником мероприятия стал гость из Франции – исследователь коми языка и литературы, переводчик, автор книги про коми театр Себастьян Каньоли. Он прочитал стихотворение Савина на коми языке, потом в переводе на французский и на родной ниссарский диалект. 20 ноября Себастьян Каньоли в Национальной библиотеке Коми презентует свою книгу о коми театре «Поднятие занавеса над землей Коми. Финно-угорский театр севера России в диалоге с миром». Встреча пройдет на английском языке с переводом. Можно будет пообщаться с автором и задать свои вопросы на финском, французском, коми и русском языках.

Произведения Виктора Савина в этот день также читали актеры академического театра драмы и участники театра книги «Анбур» из Корткероса. Желающие декламировали строки поэта – для тех, кто не знал их наизусть, стихи были распечатаны на русском и коми языках.

Для гостей акции #МиянСавин работал книжный фримаркет, где можно было выбрать книжку себе в подарок и унести домой. Взрослые и дети участвовали в конкурсах на знание родного края, биографии Виктора Савина и коми мифологии. Сотрудники корткеросской библиотеки провели разнообразные мастер-классы.

Культурная акция состоялась в рамках проекта Национальной библиотеки Коми «Большая книга в супермаркете», который предполагает, что библиотека на несколько часов открывает свой «филиал» в одном из популярных торговых центров города. Посетители листают свежие газеты, знакомятся с книжными новинками, участвуют в мастер-классах и викторинах. Проект проходит в рамках объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым регионального Года культуры.

Артур АРТЕЕВ

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