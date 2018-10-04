Уважаемые педагоги, ветераны отрасли образования! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Учитель всегда стоял в центре общественной жизни. И сегодня именно образованию отведена одна из ключевых ролей в реализации стратегических задач прорывного развития страны. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Инструментом для ее решения станет национальный проект «Развитие образования». Нам предстоит большая работа по созданию современной школы, внедрению новых методов обучения и образовательных технологий, способных обеспечить высокую мотивацию наших детей, сформировать «цифровые компетенции», но главное – воспитать в каждом ребенке социально ответственную личность, способную брать ответственность не только за свою жизнь, но и за судьбу своей республики и страны.

Уверен, что вместе мы справимся с этой задачей. Республика Коми всегда отличалась талантливыми и сильными педагогами, которые достойно представляют наш регион на всероссийских конкурсах профмастерства. Но главный результат работы любого учителя – это, конечно, успехи его учеников. Наши школьники и студенты активные и целеустремленные, добиваются высоких результатов в учебе, спорте, творчестве, волонтерстве и общественной деятельности.

Дорогие друзья, у каждого из нас есть любимый учитель, наставник, который вкладывал в нас не только знания, но и душу. День учителя – это еще один повод, чтобы сказать нашим педагогам теплые слова благодарности за их поддержку и самоотверженный труд.

Дорогие учителя, от всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и энтузиазма, благодарных и любознательных учеников. Пусть в вашем сердце никогда не иссякает доброта и мудрость, а в глазах всегда горит искорка счастья!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми