Уважаемые педагоги! Дорогие ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Вы удивительные люди, искренне преданные своему делу. Ежедневно вы щедро передаете подрастающему поколению свои опыт и знания, учите детей быть ответственными и принимать верные решения.

Труд педагога благороден и важен. Вы воспитываете достойных граждан, формируете интеллектуальный и культурный потенциал России и Республики Коми. Работать учителем – значит, вносить вклад в будущее.

Примите искренние слова благодарности за старание, стремление, умение сочетать образовательные традиции и новаторские технологии. Наставления педагогов никогда не забываются, и даже во взрослой жизни мы с особой теплотой всегда вспоминаем своих учителей.

От Государственного Совета Республики Коми, всех своих коллег-депутатов и себя лично желаю вам крепкого здоровья, добра, счастья, достижения поставленных целей и процветания! Пусть ваши ученики продолжают радовать вас своими успехами!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми