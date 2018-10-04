Уважаемые педагоги! Дорогие ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Вы удивительные люди, искренне преданные своему делу. Ежедневно вы щедро передаете подрастающему поколению свои опыт и знания, учите детей быть ответственными и принимать верные решения.
Труд педагога благороден и важен. Вы воспитываете достойных граждан, формируете интеллектуальный и культурный потенциал России и Республики Коми. Работать учителем – значит, вносить вклад в будущее.
Примите искренние слова благодарности за старание, стремление, умение сочетать образовательные традиции и новаторские технологии. Наставления педагогов никогда не забываются, и даже во взрослой жизни мы с особой теплотой всегда вспоминаем своих учителей.
От Государственного Совета Республики Коми, всех своих коллег-депутатов и себя лично желаю вам крепкого здоровья, добра, счастья, достижения поставленных целей и процветания! Пусть ваши ученики продолжают радовать вас своими успехами!
Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми
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