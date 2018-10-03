«Боевое братство» создаст карту мемориалов

В Коми появится карта мест воинских захоронений и мемориалов. На ней будут отмечены места погребений ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. С такой инициативой выступил председатель Совета Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василий Прокашев.

Предложение общественника поддержал Координационный совет по делам ветеранов при главе Коми, заседание которого провел Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Как проинформировал Василий Прокашев, ветеранскими организациями совместно с военным комиссариатом республики принято решение об актуализации учета воинских захоронений и организации надлежащего их содержания. Уже определен порядок действий по сбору соответствующей информации, в том числе с массовым привлечением учащихся, студенческой молодежи и волонтерских движений.

– С целью патриотического воспитания молодежи также будем внедрять систему патронажа учебных заведений, молодежных организаций, волонтеров за местами воинских захоронений, мемориалами, – сообщил Василий Прокашев.

На заседании прозвучала информация о состоянии памятников и мест захоронения ветеранов в отдельных муниципальных образованиях республики. Мэр столицы Валерий Козлов сообщил, что впервые за много лет администрация Сыктывкара приступила к инвентаризации захоронений на центральном городском кладбище общей площадью более 26 гектаров, в том числе захоронений участников Великой Отечественной войны.

На благоустройство мест захоронений и мемориалов глава Коми призвал активнее привлекать финансовые ресурсы грантовой поддержки, краудфандинга (как, например, платформа «Зарни шайт»). Региональные мин-обрнауки и минтрудсоц готовы оказать содействие общественным организациям в разработке проектов и подготовке заявок.

– Сохранение памяти о подвигах наших предков – это наш с вами долг. Долг перед теми, кто отдал за нас, за нашу страну свою жизнь. И ситуации, когда памятники, обелиски и могилы ветеранов приходят в запустение, конечно, недопустимы. Иногда могилы остаются неухоженными не потому, что их кто-то бросил, а потому что просто некому ухаживать – нет уже ни родственников, ни ближайших друзей. И здесь мы с вами тоже должны проявить заботу, уважение и, если хотите, сострадание, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru