Добровольцы Коми готовятся к всероссийскому конкурсу

Доброштаб республики вошел в число лучших волонтерских центров Ассоциации волонтерских центров. Об этом рассказала руководитель Доброштаба Ольга Залевская на видеоселекторном совещании под руководством зампреда правительства – министра образования, науки и молодежной политики региона Натальи Михальченковой.

Сейчас в республике действует 155 волонтерских объединений, в число которых входят 10 133 добровольца. В рамках реализации плана по проведению Года добровольца (волонтера) в 2018 году в Коми продолжается работа по развитию различных направлений волонтерской деятельности.

– Например, добровольческая деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания направления «Волонтерство Победы» представлена во всех 20 муниципальных образованиях региона, – отметила Ольга Залевская.

В сфере здравоохранения создано региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». В ближайшей перспективе – создание муниципальных отделений движения в Ухте и Воркуте.

Уже закреплены кураторы направлений добровольчества в сфере культуры и охраны природы, создана межведомственная рабочая группа и сформирована программа подготовки добровольцев в сфере чрезвычайных ситуаций, ведется работа по увеличению запроса на поиск волонтеров через сайт добровольцыроссии.рф, подключаются школы региона к федеральной волонтерской программе «Ты решаешь», планируется создание ресурсного центра волонтерства граждан старшего возраста и многое другое.

Волонтерским центром Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина реализуется проект «Ярмарка добровольческих вакансий». На ней волонтерские объединения представляют имеющиеся вакансии, рассказывают о своей деятельности, привлекают в свои ряды новых добровольцев. Участие в ярмарке принимают граждане в возрасте от 14 до 55+ лет.

Создаются муниципальные волонтерские ресурсные центры. В 2018 году открыто два таких центра – в Корткеросском и Усть-Вымском районах, создан муниципальный совет волонтеров в Печоре.

Будет продолжена реализация республиканского флагманского проекта Года добровольца «Бегущий волонтер», организована профильная смена для детей в санатории «Колос». Также запланирован цикл мероприятий, посвященных закрытию Года добровольца в регионе.

22 сентября состоится республиканский этап Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». По данным оргкомитета, на конкурс от республики заявлено 177 проектов во всех номинациях. По Северо-Западному федеральному округу Коми занимает третье место по числу заявленных проектов. Региональный этап конкурса запланирован к проведению в Ухте в рамках регионального волонтерского форума «Опора добровольчества».

Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru