Имя героя-подводника присвоят школе

Средней школе №2 в Емве будет присвоено имя ее выпускника, героя-подводника Алексея Ларионова. С такой инициативой выступила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Алексея Ларионова призвали на флот 20 лет назад. А спустя два года он погиб вместе с экипажем атомохода «Курск» в Баренцевом море. Подводник посмертно награжден орденом Мужества. В музее родной школы героя ему посвящена отдельная экспозиция. Весной нынешнего года ее посетили депутаты Надежда Дорофеева и Андрей Климушев.

Парламентарии с интересом осмотрели экспозицию, и спикер предложила начать работу по присвоению школе имени Алексея Ларионова. Она подчеркнула, что это даст новый импульс развитию патриотического движения во всем районе.

– В Вуктыле есть школа имени Геннадия Кравченко, геройски погибшего в Афганистане. Так вот его мама Галина Николаевна, известный общественный деятель республики, справедливо полагает, что школы, носящие имена героев, должны стать центрами патриотического воспитания, и я ее полностью в этом поддерживаю, – отметила Надежда Дорофеева.

После этого в присутствии руководителя администрации Княжпогостского района Вячеслава Ивочкина депутаты договорились с директором школы Светланой Меркушенко, что коллектив учебного заведения начнет организационную работу.

Утвердить решение о присвоении школе имени героя должен в сентябре совет района.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru