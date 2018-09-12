Встретить грипп во всеоружии

В предстоящем эпидемическом сезоне в республике запланировано охватить прививками против гриппа более 45 процентов населения, это 388 400 человек, сообщают специалисты Министерства здравоохранения Республики Коми.

Вакцины против гриппа имеют новый штаммовый состав, актуальный для эпидемического сезона гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов, формирующий иммунитет против вирусов N1N1 («Мичиган»), H3N2 («Cингапур») и гриппа В («Колорадо»).

По данным минздрава, на 6 сентября привито 43 843 человека, что составляет 17,3 процента от запланированного. Больше всего привито в Сыктывкаре – 9494 человека.

Вакцинация населения проводится в прививочных кабинетах всех амбулаторно-поликлинических организаций республики.

В рамках Национального календаря профилактических прививок против гриппа бесплатно могут быть привиты дети с шести месяцев, учащиеся 10-11 классов, а также обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах, помимо того – взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные женщины, граждане старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Те, кто не вошел в Национальный календарь прививок, могут быть привиты за счет средств работодателей и личных средств.

В рамках прививочной кампании против гриппа «Вакцинация-2018 в Республике Коми» организована уже традиционная форма работы по вакцинопрофилактике. С 8 сентября в Сыктывкаре возле ТРЦ «Макси» начал работу передвижной пункт вакцинации сыктывкарской городской поликлиники №3 и Центральной поликлиники Сыктывкара. Пункт будет работать 15, 16, 22, 23, 29 и 30 сентября. Время работы – с 11 до 16 часов.

Желающие сделать прививку против гриппа могут пройти в специализированный автомобиль Республиканской станции переливания крови, в котором будет действовать мобильный прививочный пункт. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Работа передвижного пункта продолжится и в октябре.

Марина ЩЕРБИНИНА