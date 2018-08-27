Проект для городских альтруистов

Новая общественная организация объединила истинных патриотов Сыктывкара

В столице Коми создана новая общественная организация «Проект 1780», объединившая молодых и активных патриотов своего города, желающих принимать участие в обновлении и улучшении облика столицы.

Своим рождением организация обязана руководителю общественной организации «Особое детство» Юлии Посевкиной. А она в свою очередь заразилась желанием облагораживать город от своего коллеги-общественника Ильи Костина, который уже пять лет параллельно с основной деятельностью правозащитника руководит группой «Ручейная – наш общий дом». Илья возглавляет также общественную организацию по защите прав инвалидов «Аппарель».

В группе «Ручейная – наш общий дом» он объединил жителей улицы Ручейной, не безразличных к микрорайону, в котором они живут. За пять лет активисты городской окраины провели огромную работу по благоустройству своего микрорайона – высадили на Ручейной голубые ели и другие деревья, после двадцатилетней заброшенности восстановили хоккейный корт, провели туда освещение и занимались очисткой его от снега, оборудовали две волейбольные площадки, в этом году решили обустроить территорию лыжной базы, установить там турники. Что-то общественники делали за счет грантов, что-то за счет собственных средств и сил.

Кроме того, по словам Юлии Посевкиной, несколько лет назад она прочитала про деревню Дрвенград, которую построил сербский режиссер Эмир Кустурица. Ее очень впечатлило то, что государство не вмешивается в ход жизни этой деревни. Жители сами решают, что построить, как назвать улицы, каковы должны быть правила общежития. Девушка влюбилась в эту идею.

– Поскольку мы с Ильей оба занимаемся правозащитной деятельностью, у нас сложился неплохой тандем, – рассказала собеседница издания. – Меня всегда привлекало то, чем занимается Илья в своем микрорайоне. Мне тоже хотелось делать что-то для города, но не знала, с чего начинать и как вообще эту работу выстроить, поэтому мечта тихо дремала где-то в душе. Однажды я поделилась с Ильей мыслями о создании общественной организации по благоустройству города. Он тоже этим загорелся, мы обсудили все, выступили с этой инициативой и призвали людей присоединиться.

Полное название новой организации – общественная организация по развитию городских инициатив «1780». Назвали так, потому что 1780-й – год официального присвоения Усть-Сысольску статуса города.

В планах активистов – создание урбанистической лаборатории, куда приглашали бы обычных горожан, готовых что-то делать для города. А чтобы все это не выглядело дилетантством, а было на профессиональной основе, для обсуждения новых проектов предполагается привлекать архитекторов, дизайнеров, юристов, экономистов.

Работу общественники решили поделить на несколько направлений. Первое – придумывать проекты по благоустройству, искать на них деньги и реализовывать. Еще одной своей задачей они считают повышение ответственности горожан за окружающую среду, чтобы по возможности исключить любые проявления вандализма.

– Если люди будут вкладываться в благоустройство своего города финансово, энергетически, эмоционально, то, как следствие, они станут лучше относиться ко всему, что их окружает. Именно из этих же соображений мы собираемся работать с нашими единомышленниками по анализу бюджета города. Мы же понимаем, что бюджет не резиновый, и потому вкладываться должны все, мы здесь живем. Информация о бюджете доступна на сайте администрации, но обычному человеку трудно понять, почему именно те или иные цифры планируются. Поэтому целесообразно будет научить читать его, чтобы люди понимали, откуда приходят деньги, на что и почему город планирует или не планирует их тратить. Думаю, это позволит нейтрализовать такие распространенные настроения, как «нам все должны», – пояснила общественница.

В своей новой организации уже поднаторевшие в вопросах защиты прав Юлия Посевкина и Илья Костин не могли обойти такое направление, как защита интересов граждан. Идею включить это направление в задачи «Проекта 1780» предложил один из участников организации, который считает, что было бы неплохо организовать общественный контроль в вопросах городского землепользования. Чтобы не получилось так, как с ботаническим садом КГПИ или лесным массивом за гостиницей «Сыктывкар», когда люди чуть ли не цепями себя приковывали к деревьям, защищая их от вырубки. То есть если что-то делается неправильно, общественники оставляют за собой право отстаивать интересы горожан в администрации.

В начале августа состоялось учредительное собрание организации, был принят устав и избран председатель, которым стал студент Андрей Горбачев. В соцсетях создана группа «Проект 1780», в которой уже 300 участников.

До наступления холодов общественники намерены осуществить свой первый проект «Игровые столы Усть-Сысольска», на который они выиграли муниципальный грант 78 тысяч рублей. В рамках проекта предполагается установить два игровых стола в районе Кировского парка, на пересечении улиц Орджоникидзе и Кирова, возле Дома Суханова. По замыслу это будет островок отдыха для горожан. Небольшой, пока не облагороженный участок выложат плитняком, установят два стола и четыре скамейки. Украсят этот островок композиции из живых цветов. Интеллектуальные игры-бродилки, встроенные в стол, придумала сама Юлия Посевкина. Одна из них – на знание истории Усть-Сысольска, вторая – по топонимике Республики Коми. Игры не требуют никакого дополнительного реквизита. Вместо фишки можно использовать камушек или пуговицу.

– С обществом слепых мы договорились, чтобы игры были доступны и для незрячих, нанесем на них шрифт Брайля, – рассказал «Республике» Илья Костин. – Нас очень радует то, что мы нашли полное взаимопонимание с руководством города. Считаю, что нам очень повезло с мэром. Мой опыт работы в проекте «Ручейная – наш общий дом» показал, что с ним любой вопрос можно решать, он никогда не волокитит, быстро и легко реагирует на наши предложения. Узнав о нашем новом проекте, мэр Сыктывкара Валерий Козлов сказал: «Я двумя руками за».

Галина ГАЕВА