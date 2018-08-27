Со знаком плюс и на отлично

Нефтяники «Роснефти» потрудились на «Речной ленте»

В девятый раз сотрудники усинских предприятий компании «Роснефть» приняли участие в республиканском экологическом субботнике «Речная лента», который проходит в рамках общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России», социальной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы», а также проекта «Зеленая Россия».

В этом году масштабное природоохранное мероприятие собрало десятки волонтеров – сотрудников и руководителей «РН – Северная нефть», УФ ООО «РН-Бурение», «Усинск-Снабсервис», УФ ООО «РН-Сервис», «РН-Транспорт», Усинское РПУ «СИБИНТЕК», УФ «РН – Ремонт НПО».

По традиции экологический десант устроил уборку Пармского причала и пляжа, старого автозимника от Пармы до Усинска и ручья Болбанъель. Кроме того, в этом году к местам субботника добавились новые участки.

– Усинский комитет по охране окружающей среды обратился к нам за поддержкой и попросил включить в число территорий, где мы наводим порядок, дополнительные, – пояснил главный специалист отдела охраны окружающей среды «РН – Северная нефть» Максим Рогаль. – Это водосборные площади – участок за гаражами возле первой школы (там протекает ручей), береговая зона реки Колвы, колвинский карьер, а также обочины дороги к селу, которые захламляются ежегодно. Руководство «РН – Северная нефть» эту идею поддержало. В результате за время субботника на городской полигон ТБО нами было вывезено более 170 кубометров мусора. А общий результат участия в республиканском экологическом субботнике узнаем в октябре, когда Росприроднадзор по Республике Коми подведет итоги. В прошлом году наше предприятие заняло второе место среди крупнейших предприятий региона.

Ответственное отношение к окружающей среде – визитная карточка «Роснефти» и ее дочерних обществ. Ежегодно нефтяники «РН – Северная нефть» и других предприятий не только участвуют в федеральных, региональных и муниципальных природоохранных мероприятиях, но и организуют такие акции сами. И что самое отрадное – проекты дают результат. Как, к примеру, установка информационных щитов об административной ответственности за несанкционированный сброс мусора.

В 2017 году по инициативе сотрудников «РН – Северная нефть» такие аншлаги появились в районе ручья Болбанъель, Черной речки и на пути к городской лыжной трассе – на самых проблемных участках, которые захламляются стараниями недобросовестных граждан. И то ли свою роль сыграл хороший пример волонтеров, то ли сработали напоминания о существенных штрафах, но в этом году мусора в тех местах стало меньше.

– В прошлом году и пляж, и Пармский причал, и старый автозимник выглядели просто ужасно, – отметила ведущий специалист по тендерной работе Усинского филиала ООО «РН-Бурение» Гульнара Пересечная. – На этот раз картина изменилась, что очень радует. Каждый хочет жить в чистом городе, гулять по чистому лесу, пить чистую воду. И всем нам вполне по силам приложить руку к наведению порядка. К тому же нужно для этого не так много. Достаточно начать с простого – убирать за собой мусор после пикника на природе и учить такому же поведению своих детей.

– Хочется надеяться, что наши труды не пропадут зря. Жаль, что среди горожан все еще есть люди, думающие, что забота о чистоте и благополучии родного края – это не их дело. Если мы сегодня не подумаем, какой город, леса и реки оставим детям, если не постараемся сберечь хрупкую красоту северной природы, восстановить ущерб будет очень трудно. Участие в «Речной ленте» и других подобных субботниках для наших коллективов стало доброй традицией, эти мероприятия всегда проходят массово со знаком плюс и на отлично, – рассказал технолог отдела разработки месторождений «РН – Северная нефть» Глеб Кукуруз.

По словам главного специалиста-эксперта Усинского комитета по охране окружающей среды Светланы Мановой, стихийные свалки – головная боль не только приполярного города:

– Чтобы стабилизировать ситуацию, очистить берега водных объектов от мусора и привлечь внимание населения к экологическим проблемам Усинска, у нас и проводится «Речная лента». Радует, что ежегодно в акции принимают участие сотни жителей муниципального образования. В числе наиболее активных – сотрудники усинских предприятий «Роснефти». Нефтяники делом доказывают верность корпоративным принципам, где ответственное отношение к вопросам экологии является важнейшим приоритетом. А главным достижением проекта считаю то, что с каждым годом к нему присоединяется все больше молодежи – людей, которые будут и дальше заботиться о родном крае. Ведь тот, кто хотя бы раз потрудился на субботнике, сам вряд ли когда-нибудь оставит после себя мусор в лесу, бросит пластиковый пакет или бутылку мимо урны. Так и прививаются основы экологической культуры.

«Речная лента» – региональный экологический проект, который проводится для улучшения экологической обстановки на водных объектах и прибрежных территориях Республики Коми, привлечения граждан к мероприятиям по защите окружающей среды.

Основные задачи акции – обратить внимание населения на актуальные экологические проблемы, повысить экологическую культуру и ответственность жителей всех муниципальных образований региона.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»