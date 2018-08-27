Поисковики из Коми подвели итоги Вахты Памяти

В Псковской области завершилась областная молодежная Вахта Памяти – 2018, посвященная памяти Ивана Михайлова (1950-2018), первого командира поискового отряда «Гвоздика» Невельского района.

В поисковых работах участвовало 135 бойцов из России и ближнего зарубежья, в том числе девять человек из Коми – бойцы ПО «Наследие» имени летчика-истребителя Николая Лошакова и воспитанники Короворучейской кадетской школы Усть-Цилемского района.

Павшие воины были подняты вблизи деревень Иванцево, Слуки, Гатчино. В братской могиле Усть-Долыссы упокоился 221 боец Красной армии. Павшим воинам отданы духовные и воинские почести. Из двух солдатских смертных медальонов удалось открыть один. Имя воина – рядовой Иван Петрович Михайлов, 1915 года рождения, из Башкирии. В настоящее время ведется активный поиск его родственников. Удивительный факт: воин оказался полным тезкой командира поискового отряда «Гвоздика», и этот медальон подняла его внучка Инита Шафа, проживающая в Риге.

Бойцы возложили цветы на братских могилах, где захоронены воины-земляки 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии, на Ступинской высоте, в Полибино, Борках, Невеле, Мошенино. Земля, поднятая из воинских захоронений, будет храниться в школьных музеях.

Все участники поисковых работ были награждены грамотами и дипломами Псковской областной экспедиции «След пантеры» и администрации Невельского района. В числе награжденных выпускники гимназии искусств при главе Коми Полина Игнатова, Анастасия Зиновьева, Александра Кочанова, а также кадеты Валерий Носов, Дмитрий Поздеев, Ян Дуркин и Емельян Чуркин. Награждены высокими поисковыми наградами руководители Совета потомков ветеранов 28-й НКСД Сергей Таскаев и Василий Носов.

Впереди у поисковиков общественные отчеты перед своими товарищами и ветеранами.

Сергей ТАСКАЕВ

Фото автора