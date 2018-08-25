Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие горняки!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Посвятить свою жизнь одной из самых важных и непростых профессий – выбор, достойный глубокого уважения. Труд шахтера опасен и тяжел, он требует сил, концентрации, мужества и выдержки.

Профессия шахтера тесно связана с историей нашего края. Самоотверженным трудом горняки Республики Коми сохраняли и приумножали промышленный и экономический потенциал региона.

От лица депутатов выражаю слова особой благодарности тем, кто всю свою жизнь посвятил этой уважаемой профессии, – ветеранам отрасли. Вы создавали крепкие шахтерские традиции, демонстрировали подрастающему поколению пример верности труду.

Уважаемые горняки! Желаю вам безаварийной работы, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева