Гордясь прошлым, работая на будущее

В канун главного праздника региона состоялось торжественное собрание, посвященное 97-летию государственности Республики Коми. Мероприятие прошло в Сыктывкаре, в Государственном театре оперы и балета.

Как отметил, поздравляя с важной датой жителей республики, глава Коми Сергей Гапликов, в истории нашего края были разные периоды – годы испытаний и расцвета. Но как бы трудно ни было, испытания всегда только закаляли северян. Республику населяют по-настоящему сильные люди. Руководитель региона напомнил, что герб Коми украшает птица, а птица всегда стремится подняться на новые высоты.

– Через три года мы будем отмечать столетие государственности нашей республики. Мы ставим перед собой амбициозные задачи, в первую очередь – улучшить жизнь, сделать ее комфортнее, красивее, удобнее. Наша республика имеет устойчивые перспективы социально-экономического развития. Сегодня мы вместе преображаем наши деревни, села, города и передаем будущим поколениям пример, как нужно относиться к земле, на которой живешь. Смотря с определенных горизонтов, понимаешь, насколько важно в этой работе иметь основу в рамках культурного кода. Поэтому этот год был назван Годом культуры в Республике Коми. Сегодня качественные изменения в сфере культуры приносят свои плоды. Люди видят, отмечают и, конечно же, участвуют в важных социальных проектах, становятся волонтерами, несут миссию добра, – сказал Сергей Гапликов, подчеркнув, что созидательный труд во благо родной земли всегда благороден и создает особое отношение, особую энергетику.

Особо глава отметил тех, кто за выдающийся вклад в развитие родного края был удостоен звания «Почетный гражданин Республики Коми»:

– Судьба республики в наших руках. На протяжении поколений в это твердо верили, делом подтверждая свою причастность, многие наши выдающиеся земляки. Это великая плеяда людей, которые жили и работали во благо и процветание региона, творили и развивали, создавали и формировали основу для будущего наших поколений. У истоков современной республики стояли такие люди, как Иван Павлович Морозов, Юрий Алексеевич Спиридонов, Валентина Александровна Витязева, Владимир Васильевич Тимин и многие-многие другие. Эти люди удостоены высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин». В этом году в книгу почета республики вписано еще одно имя нашего земляка – Героя России, подполковника Александра Ивановича Алексеева. Посмертно. Прошу почтить его память минутой молчания.

В завершение своего выступления Сергей Гапликов еще раз подчеркнул, что Республика Коми – неотъемлемая часть нашей великой, огромной страны:

– Особая колористика, которой обладает наш регион, вызывает восхищение и изумление у всех, кто его посещает. И наша задача – сохранить, развить и приумножить эту особенность.

Затем наступила торжественная минута – ведущий объявил о присвоении высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» посмертно Александру Алексееву – начальнику подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми. Удостоверение и нагрудный знак будут переданы вдове Героя России Елене Алексеевой, проживающей в городе Дубне Московской области.

От имени Государственного Совета РК жителей Коми поздравила спикер Надежда Дорофеева:

– Этот день объединил и объединяет всех жителей нашей родной прекрасной и самобытной земли. Каждый, кто жил и живет на этой земле, вложил частичку своей души и сердца. Наша республика – это уникальное место, богатое удивительной природой, историей, первозданными местами, славными традициями. Здесь живут трудолюбивые, открытые и искренние люди. Мы гордимся достижениями жителей республики, которые трудятся в сельском хозяйстве, образовании, медицине, в социальной сфере. Уверена, что сплоченность людей, трудолюбие и самоотдача будут способствовать дальнейшему процветанию нашей республики, а также повышению благополучия и стабильности ее жителей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru