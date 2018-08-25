Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие горняки!

В последнее воскресенье августа уже более семи десятилетий наша страна отмечает День шахтера.

В этот день мы чествуем людей одной из самых мужественных, опасных и по-настоящему трудовых профессий, которая всегда будет пользоваться особым почетом и уважением в нашей республике. Только смелые и сильные духом люди идут работать в шахту, самоотверженным трудом выдавая на-гора необходимый экономике республики и страны уголь.

Тяжелый шахтерский труд сыграл решающую роль в становлении нашей республики как крупного промышленного региона страны, определил вектор ее развития на многие годы вперед. В этот день я хочу выразить особую признательность ветеранам, чьи трудовые достижения всегда были примером для молодых поколений горняков.

В Коми вместе с работниками угольной отрасли профессиональный праздник отмечают сотрудники горнорудных предприятий и шахтеры Яреги, добывающие шахтным способом нефть на уникальном месторождении высоковязкой нефти.

Желаю всем горнякам безаварийной работы и крепкой кровли, успехов в созидательном труде, мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Республики Коми Сергей Гапликов