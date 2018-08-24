Богатства Коми края

представили участники ВДНХ «Достояние Севера»

Масштабная выставка «Достояние Севера», прошедшая в Сыктывкаре в третий раз, стала центральным событием торжеств, посвященных 97-й годовщине государственности Республики Коми. Участие в ней приняли и представители «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть».

На выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства (ВДНХ) было представлено около ста индивидуальных экспозиций, посвященных всем муниципальным образованиям нашей республики, а также предприятиям и организациям региона, вносящим свою лепту в укрепление социально-экономического благополучия Коми.

Открывая ВДНХ, гостей и участников приветствовали глава Республики Коми Сергей Гапликов и председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева. Они отметили, что третья выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства стала демонстрационной площадкой богатейшего потенциала и перспектив региона, дала возможность предприятиям, организациям, представителям малого и среднего бизнеса поделиться своими успехами и планами, найти новых деловых партнеров, определить задачи для выхода на новый уровень. Все это, как отметили первые лица республики, крайне важно для укрепления деловых и культурных связей, развития экономики и процветания Коми.

Заместитель генерального директора «РН – Северная нефть» по персоналу и социальным программам Сергей Кривоножкин, приветствуя руководство республики, отметил, что «РН – Северная нефть», являясь дочерним обществом компании «Роснефть», придерживается принципов высокой социальной ответственности перед своими работниками и жителями регионов, на территории которых занимается добычей нефти. Наряду с реализацией производственных программ Общество поддерживает школы, учреждения среднего и высшего профобразования, дошкольные организации, ветеранские объединения, учреждения здравоохранения и реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Вся эта работа ведется системно и последовательно, социальные программы носят долгосрочный характер, демонстрируют эффективность и, конечно, будут продолжены.

Экспозиции муниципалитетов, предприятий промышленного и сельскохозяйственного секторов, учреждений здравоохранения, коммунальных и экстренных служб, ярмарки-дегустации продукции местных производителей, колоритные изделия коми мастеров – выставка получилась такой же насыщенной и богатой, как и щедрая Коми земля, которую многие гости открыли для себя заново – поводов для восхищения и удивления ВДНХ предоставила достаточно.

Переходя от одной секции к другой, посетители выставки могли узнать секреты постройки сруба, выпечки ароматного хлеба и добычи нефти в условиях Крайнего Севера. А различные презентации, мастер-классы и акция в поддержку всероссийского проекта по энергосбережению #ВместеЯрче помогли получить практические советы и еще больше расширить кругозор.

На закрытии выставки «Достояние Севера» заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Николай Герасимов поблагодарил собравшихся за живой интерес к ВДНХ и вручил участникам памятные дипломы.

– «РН – Северная нефть» – это тоже достояние Севера, – вручая диплом представителям предприятия, сказал Николай Герасимов, – в марте будущего года коллектив отметит 25-летие образования «Северной нефти», которая за четверть века стала одним из крупнейших нефтедобывающих предприятий региона, надежным работодателем и социальным партнером. От души желаю нефтяникам процветания, благополучия и новых производственных успехов, которые пойдут на благо нашей республики и каждого ее жителя.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»