Браво, Эжва!

Столичный район в день своего юбилея провел фестиваль счастливых людей

В этом году исполнилось 55 лет Эжвинскому району Сыктывкара. 5 августа 1963 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Слобода был переименован в рабочий поселок Эжва, который в декабре того же года стал одним из районов Сыктывкара. Некруглый юбилей района превратился в настоящий праздник для жителей и гостей Эжвы.

На Слободской площади

Калейдоскоп разнообразных праздничных мероприятий 18 и 19 августа традиционно прошел на трех площадках района: на Слободской площади, улице Славы и на стадионе спорткомплекса «Бумажник». Торжественные мероприятия под названием «Город доброты» стали одними из первых в череде событий, посвященных 97-летию республики. За два праздничных дня в Эжве прошло множество интересных развлечений, конкурсов, акций и проектов – в программе значилось порядка двух десятков мероприятий на любой вкус.

Праздник открыли в полдень 18 августа на Слободской площади. Гулянья начались с массового театрализованного представления. После танца девушек в белых платьях эжвинцам показали молодежные танцы под ретрохиты советской эстрады. На сцене чествовали ветеранов труда, которые когда-то превратили рабочий поселок в современный район столицы. Эжвинцев поздравили руководитель районной администрации Александр Калинин, столичный мэр Валерий Козлов и председатель городского совета Анна Дю. Они разрезали символическую красную ленточку, дав старт народным гуляньям.

– Спасибо всем тем, кто раньше трудился на территории Эжвы и кто работает здесь сейчас, – поблагодарил земляков Александр Калинин. – Это ваша заслуга, что сегодня Эжва такая красивая и замечательная.

Программа «Город доброты» на Слободской включала много игровых и конкурсных развлекательных мероприятий: «Мисс Слобожанка», «Парад колясок», «Мамин стиль» и «Дефиле костюмов», участницы которого демонстрировали наряды из материалов, символизирующих район: нетканки, бумаги «Снегурочка» и газеты «Моя Эжва».

Насыщенная программа в честь праздника одновременно проходила и по улице Славы. Здесь развернулся фестиваль счастливых людей и впервые для жителей состоялся фестиваль воздушных шаров с участием аэродизайнеров. Участники шествия продемонстрировали свою фантазию, представив разные арт-объекты, созданные из воздушных шаров.

Тут же все желающие смогли посетить «островки»: детства, семейный, здоровья и счастья, поучаствовать в различных конкурсах и стать зрителями концерта от творческих коллективов района и города.

Железный дракон

В юбилейный год в Эжве появился парк фирменных скульптур «Ремесленный посад». Суть проекта в том, что любая организация или предприятие Сыктывкара может установить собственный оригинальный арт-объект на аллее по улице Славы. Арт-объекты призваны рассказать жителям о деятельности организаций и познакомить с местными брендами. Первым объектом стал эколабиринт от гиганта на Вычегде – Монди СЛПК и Сыктывкарского фанерного комбината. Лабиринт представляет собой двадцать пять деревянных столбов, вертикально установленных на песчаной площадке.

Также на аллее установили две креативные скамейки – от «Жилкомхоза» и Сыктывкарского лесного техникума. Коммунальщики украсили свою скамейку радиатором отопления и дворницким инструментом, разместив у ее подножия канализационный люк. Над скамейкой техникума нависает кованая ель.

Особенно эжвинцам приглянулся трехсоткилограммовый железный дракон. Он раскинул крылья на горке-клумбе, но желающие сфотографироваться уже проложили к нему народную тропу. Арт-объект в честь 55-летнего юбилея району подарило ООО «Ремонтно-строительный трест». Железного дракона смастерил из металлических отходов умелец треста Иосиф Дудаш в свободное от работы время. За фантазию и энтузиазм его премировали велосипедом.

Преподаватели и студенты республиканского колледжа искусств нарисовали граффити на стене досугового центра «Шудлун» – слона и бабочку. Мастера из студии «Радужка» слепили диковинных птиц. Есть на аллее и корабль, у которого вместо паруса «ловец снов», а штурвал заменяет старая компьютерная клавиатура.

Фестиваль на колесах

Второй день праздника был посвящен автотехнике. 19 августа на стадионе «Бумажник» состоялся фестиваль «Технопарк», посетители которого могли увидеть выставку беспилотных летательных аппаратов, стать участниками показательных выступлений, соревнований «Мотоджимхана» и «Автозвук», радиоуправляемой техники и соревнований по фигурному вождению автомобиля.

Начался фестиваль в полдень с соревнований по фигурному вождению разной двухколесной техники: самокатов, велосипедов и гироскутеров. Их сменили байкеры и квадроциклисты. Они соревновались в мотоджимхане – нужно было быстрее всех пройти сложную и одновременно уникальную трассу, обозначенную конусами. Победил представитель клуба «Полярные волки» Владимир Потапкин, преодолевший дистанцию за 43 секунды. На поле также прошли соревнования радиоуправляемых автомобилей. Тринадцать водителей приняли участие в автомногоборье. Они соревновались в умении проходить «змейку», заезжать в гараж, выполнять параллельную парковку и «углы».

Помимо соревнований зрители увидели выставку тяжелой техники от МЧС, военной техники, тюнингованных авто и разнообразных беспилотников – от авиамоделей до дронов.

Коми керка

Когда-то на месте современной Эжвы стояло селение Слободское и примыкающие к нему деревни Веждин, Сёрт и Ягвыв. Слобода сначала являлась починком, затем де ревней, а в конце ХIХ века, когда был создан самостоятельный приход Никольской церкви, стала погостом. В начале ХХ века – это уже большое село с добротными крестьянскими домами. Но сейчас в районе не осталось старинных деревенских домов.

В преддверии 55-летия Эжвы прошла встреча Александра Калинина с министром национальной политики Республики Коми Галиной Габушевой. Руководитель Эжвы предложил возвести в районе коми традиционный дом, который может стать отличным туристическим объектом.

– Такой дом может быть построен на месте уже не пригодного для восстановления старинного деревянного дома по улице Слободской, – сказал Калинин.

Галина Габушева одобрила эту идею, посоветовав представить проект на грантовых конкурсах.

– Региональный миннац готов оказать поддержку, – заверила она. – Также к реализации проекта может подключиться межрегиональное общественное движение «Коми войтыр».

О важности такого туробъекта для района высказалась и директор Литературно-театрального музея имени Николая Дьяконова Надежда Костина. Во время экскурсии по музею она рассказала министру, что в Эжве был один коми традиционный дом, сохранившийся от деревни Слобода.

– Несколько лет назад мы водили в этот дом экскурсии, и они пользовались популярностью, – напомнила директор музея. – Но старинное здание не выдерживало большого потока людей, поэтому мы отказались от тех экскурсий.

Надежда Костина, представляя новую экспозицию к юбилею района, также посетовала, что крайне мало сохранилось фотографий с видами деревни Слобода, и выразила надежду, что найдутся неравнодушные люди, готовые поделиться с музеем материалами об истории Эжвы. Кстати, в районном Центре коми культуры работают зал национальных культур и «Коми керка».

Еще в Эжве в преддверии юбилея стартовал проект для жителей – книга желаний – сайт 55желаний.рф. Любой эжвинец может оставить в ней свое пожелание. Есть лишь несколько условий: желание должно быть корректно сформулировано и реальным для исполнения. Это может быть желание не только одного человека, но и группы лиц, кружка, студии, класса, школы, детского сада и так далее. Часть желаний уже осуществилась. Так, один из школьников получил в подарок велосипед. Эту мечту исполнил председатель комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

Звезды над Вычегдой

Завершился праздник вечерней программой «Звезды над Вычегдой». На стадионе спортивного комплекса «Бумажник» выступили местная кавер-группа «Old school Komi» и гости праздника – легендарная группа «Браво». Несмотря на то что вход на концерт был платным, к половине девятого вечера в центре трибуны уже не осталось свободных мест.

Перед выступлением звезды встретились с сыктывкарскими журналистами и ответили на их вопросы. А пока московские музыканты готовились к выходу на сцену, эжвинцев с праздником поздравили зампред правительства региона – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова, Валерий Козлов и Александр Калинин.

«Бравые» музыканты во главе с новым солистом Робертом Ленцем в часовой программе исполнили знаменитые хиты: «Романтики», «Черный кот», «Дорога в облака», «Вася», «Московский бит», «Оранжевый галстук», «Если бы на Марсе» и другие популярные песни. Публика дружно подпевала, а часть зрителей не усидела на месте и начала танцевать быстрые и медленные танцы. В песне «Московский бит» есть строчка «Пусть танцуют с нами все, кто любит бит. Тула и Сыктывкар, Ялта и Краснодар». Роберт Ленц вдобавок пропел, что «столичный бит гимном Эжвы звучит». Исполнив песню «Этот город – самый лучший город на Земле», музыканты еще раз поздравили Эжву с юбилеем и покинули сцену.

После концерта в небе на несколько минут расцвел праздничный фейерверк. Добавим, что финансовую поддержку в проведении столь масштабного праздника Эжвинскому району традиционно оказало АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и vk.com