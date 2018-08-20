В Сыктывкаре открылась выставка памяти первого главы региона

В минувшую пятницу в отделе истории Национального музея Республики Коми начала работу выставка «Юрий Спиридонов: человек-эпоха». Она посвящена памяти первого главы региона и приурочена к празднованию 97-летия государственности Коми. В этом году исполнилось восемьдесят лет со дня рождения Юрия Спиридонова и восемь лет со дня его смерти.

Основу экспозиции составили документы, фотографии, грамоты и благодарности, а также сувениры, которые были подарены первому главе Коми на инаугурацию. Часть экспонатов предоставили родственники Юрия Спиридонова, а часть хранится в фонде музея. Небольшой зал музея едва вместил всех тех, кто работал и дружил с Юрием Алексеевичем.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева отметила тот факт, что Юрий Спиридонов руководил регионом в нелегкое время.

– Мы с вами присутствуем на открытии выставки, посвященной Человеку, безусловно, с большой буквы. Он возглавил наш северный край в тяжелые времена, когда началась перестройка в политической и экономической системе, – напомнила она.

По словам спикера республиканского парламента, первый глава Коми был принципиальным и ответственным руководителем, честным и открытым политиком, сильным и человечным лидером, харизматичным человеком с невероятной энергетикой.

– Юрий Алексеевич внес важный вклад в становление законодательной власти республики. Именно он возглавлял впервые избранный Верховный Совет Коми ССР, а затем и Верховный Совет Республики Коми. Под его руководством была принята новая, третья по счету, Конституция республики. Затем, уже согласно новой Конституции, был избран и новый парламент – Государственный Совет Республики Коми. Юрий Спиридонов на открытых выборах стал высшим должностным лицом региона, – отметила Надежда Дорофеева.

Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова призналась, что лично с Юрием Спиридоновым знакома не была, но благодарна организаторам выставки за ее создание.

– Первый глава республики – это начало государственности региона, та эпоха не могла уйти бесследно, – сказала Лариса Максимова. – Два тома воспоминаний Юрия Спиридонова, которые я перечитала, наполнены мыслями и воспоминаниями о республике. Наверное, тот посыл первого главы «Работайте! В работе счастье» должны услышать все, потому что созидать не так просто.

Спутница жизни Юрия Спиридонова Галина Медуха отметила, что ее муж был буквально «женат» на республике, знал ее от и до, объездил все ее дальние уголки, вникал в проблемы земляков. В поездках Юрий Алексеевич посещал детские концерты и для реализации таланта ребят из глубинки решил создать в Сыктывкаре гимназию с интернатом для одаренных детей.

Рассказала Галина Медуха и о том, как председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов после беседы с Юрием Алексеевичем предложил ей возглавить региональный детский фонд. Фонд помогал многодетным семьям в районах, детским домам. И на собрании Российского детского фонда Альберт Лиханов поставил Коми в пример: «В республике уже целое стадо коров для многодетных семей купили».

На открытии выставки выступили архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, зампред правительства Коми Николай Герасимов, а также соратники и друзья первого главы республики.

Девяносто процентов экспонатов выставки публика увидит впервые. Среди интересных документов – оригинал свидетельства о рождении Юрия Спиридонова. Документ был выдан НКВД СССР в 1938 году. А в аттестате зрелости, который в 1953 году получил выпускник школы города Исилькуль Омской области Юрий Спиридонов, почти по всем предметам стоит оценка «отлично». Только по русскому языку – четверка. В партийном билете, выданном молодому коммунисту в Ухте в феврале 1974 года, можно увидеть суммы его ежемесячных взносов. Есть и дипломы кандидата и доктора наук, удостоверение главы республики, охотничий билет, летная книжка, нож, бинокль и компас. Внушительный ряд орденов и медалей, среди которых и бельгийская награда «Орден за заслуги. Внешние связи». Представлены в экспозиции и многочисленные портреты и фотографии первого главы республики.

К 80-летию со дня рождения Юрия Спиридонова выйдет в свет новая книга, посвященная ему. Ее автор – журналист и писатель Людмила Прошак вынесла в заголовок фразу Юрия Алексеевича: «Работайте! В работе счастье…». Сейчас книга находится в печати, а после выхода в свет поступит в библиотеки районов и городов региона. Кстати, это не первая книга Людмилы Прошак о Юрии Спиридонове – еще при жизни он стал прототипом Федора Стефанова из ее повести «Северный волк».

Выставка будет работать в музее до 21 октября.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора

В этом году Юрию Спиридонову исполнилось бы 80 лет. В республике пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате: конференции, выставки, презентации, рассказывающие о первом главе Республики Коми. 1 ноября, в день рождения Юрия Спиридонова, состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Ю.А. Спиридонов и его время», организуемая Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, а по ее окончании – вечер памяти. Национальный архив Коми начал формирование личного фонда Юрия Спиридонова. Сейчас документы, связанные с его жизнью и деятельностью, находятся в разных базах: в Национальном архиве, в Коми научном центре, Национальном музее Республики Коми, в личных архивах. Поэтому важно создать единую базу данных, сделать опись документов с указанием места хранения.