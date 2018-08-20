Работать на благо страны и республики

В понедельник в Сыктывкаре глава Коми Сергей Гапликов вручил государственные награды отличившимся жителям республики. Торжественная церемония, приуроченная к 97-й годовщине со дня образования региона, состоялась в большом зале администрации главы и правительства РК.

Сергей Гапликов поздравил собравшихся с наступающими праздниками – Днем республики и Днем государственного флага России, а также поблагодарил за большой личный вклад в развитие региона и страны.

– Вы профессионалы своего дела, патриоты. Вы тот потенциал, который позволит реализовать стратегические задачи прорывного развития, поставленные перед нами президентом России Владимиром Путиным. Вы счастливые люди, потому что вкладываете знания, опыт и душу в любимое дело, отдав ему многие годы своей жизни. Именно такой подход дает надежду на то, что будущие поколения, взяв с вас пример, будут продолжать ваше дело и добиваться успехов. Успехи каждого из нас формируют успехи нашей республики. И чем больше успешных людей будет жить и работать в нашей республике, тем успешнее будет наш край. Пусть ваши энергия, трудолюбие, целеустремленность, опыт и мастерство послужат дальнейшему развитию нашей любимой республики, – отметил Сергей Гапликов.

Первыми государственную награду получили супруги Потоловы из Усинска, которые воспитывают одиннадцать детей. Указами президента Российской Федерации за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций Александр и Юлия Потоловы награждены орденом «Родительская слава». Орден вручил глава Коми.

Среди награжденных за трудовые заслуги были представители самых разных профессий. В ходе церемонии награжденные выступали с поздравлениями, благодарностями и пожеланиями.

Директор Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Евгений Бойко, удостоенный звания «Почетный деятель науки Республики Коми», заверил:

– Эта высокая награда – оценка работы комплексной научной группы, которая была создана несколько лет назад в Центре спортивной подготовки сборных команд. Мы обещаем, что весь состав группы приложит максимальные усилия для того, чтобы наши спортсмены продолжали радовать нас высокими достижениями как на российских, так и на международных соревнованиях.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получил художественный руководитель ансамбля «Зарни ань» Михаил Бурдин. Выступая с ответным словом, он признался в любви к малой родине, отметив, что именно родная земля подпитывает его энергетикой и вызывает вдохновение.

– Другой республики у нас нет, она у нас единственная. Во время моей творческой деятельности мне приходилось петь для представителей других национальностей, и все они отмечали, что коми язык самый красивый из финно-угорских языков. Любите и берегите его, сохраняйте традиции. Находясь вдалеке от Коми, особенно остро чувствую любовь к своей малой родине. Я написал гимн своей деревне, приехал на родину, чтобы тут, на родной земле, встретить свой юбилей. Я писал и буду писать песни о коми и на коми языке, – сказал Михаил Бурдин.

О любви к республике, о готовности и дальше работать на благо Коми говорили и другие награжденные. В этот день награды получили более пятидесяти человек.

В завершение мероприятия Сергей Гапликов поблагодарил собравшихся в зале за стремление творить, развивать республику и нести людям добро.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА