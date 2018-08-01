Вакансии для интинских шахтеров

1,5 тысячи вакансий предложили крупные российские предприятия, которые выразили заинтересованность в трудоустройстве работников ликвидируемой шахты «Интауголь».
Свыше 500 вакансий, в том числе готова предложить якутская угледобывающая компания «Колмар». Она основана в 2004 году и объединяет промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей, расположенные на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
Представители «Колмара» обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми с информацией о вакансиях для интинских горняков на прошедшей неделе. Сейчас с компанией прорабатываются возможные варианты трудоустройства, решается вопрос о проведении в августе ярмарки вакансий «Колмар» в Инте.
В настоящее время в оперативном штабе продолжается обработка заявлений и документов на трудоустройство, проводятся проверки на соответствие квалификационным требованиям.
В конце прошлой недели в администрации Инты с участием представителей профсоюзных организаций (Росуглепроф и Независимого профсоюза горняков) состоялось совещание оперативного штаба по отработке списков высвобождаемых работников АО «Интауголь».
По последним данным выдано 1125 уведомлений о досрочном расторжении трудового договора в связи с решением о прекращении деятельности предприятия. С дальнейшим трудоустройством после высвобождения определились 159 работников АО «Интауголь», из них оформили соответствующие анкеты и заявления:
89 – в АО «Воркутауголь», в т.ч. «Северная алмазная компания»;
51 – планируют трудоустройство, в том числе после профобучения, в Инте, Республике Коми или средней полосе России;
8 – в АО «Яковлевский ГОК»;
7 – в ОМВД Инты;
3 – в АО «Боксит Тимана»;
1 – в АО «СУЭК-Кузбасс».
Напомним, в начале июля для урегулирования вопросов, связанных с ликвидацией шахты «Интауголь», в Инте создан оперативный ситуационный штаб, который возглавил заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Николай Герасимов. Штаб занимается решением вопросов, возникающих в процессе ликвидации шахты, доведением официальной информации до коллектива предприятия, решением вопросов трудоустройства работников.
Роман СЕМЕНОВ
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