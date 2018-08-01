Полицейские укрывают преступления от учета

Прокурор Коми подверг резкой критике деятельность сотрудников МВД

Сотрудникам полиции не удалось обеспечить «преемственность» после упразднения службы наркоконтроля и на должном уровне организовать борьбу с незаконным оборотом наркотиков. По статистике количество преступлений, связанных с незаконным оборотом зелья, сокращается, но это повод не для успокоения, а скорее для беспокойства. О непростой ситуации, сложившейся в сфере борьбы с наркотиками, рассказал прокурор Коми Сергей Бажутов на состоявшемся во вторник заседании коллегии надзорного ведомства.

Напомним, в апреле 2016 года Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков была упразднена, ее функции переданы полиции. По данным Сергея Бажутова, по сравнению с последним годом работы управления наркоконтроля число выявленных в республике наркопреступлений сократилось более чем в два раза. В 2015 году таких преступлений зарегистрировано 1653, а по итогам 2017 года, когда с незаконным оборотом наркотиков боролась, в основном, полиция, – всего 729 преступлений. И количество выявленных преступлений продолжает снижаться – за первое полугодие 2018 года их стало на 13,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столь резкое снижение показателей полицейские объясняли тем, что в прошлом, еще во времена действия наркоконтроля, в Коми была пресечена деятельность двадцати крупных организованных наркогруппировок, и наркомафии нанесен сокрушительный удар, от которого она так и не оправилась. Прокурор с такой трактовкой событий не согласился.

– Объективным индикатором состояния борьбы с наркопреступностью является количество потребителей наркотиков, а их число ежегодно растет, – сообщил Сергей Бажутов. – В 2016 году к административной ответственности привлечено 442 таких лица, в 2017 году – 618, за шесть месяцев текущего года – уже 374.

По мнению прокурора, снижение фактов сбыта при росте наркопотребления свидетельствует об укрытии наркопреступлений от учета. Большинство случаев потребления, зафиксированных в административных производствах, связано со сбытом наркотического средства, то есть, потребители у кого-то купили наркотики. Поэтому каждый случай зафиксированного потребления должен становиться, как минимум, основанием для проведения процессуальных проверок, а как максимум – для возбуждения уголовного дела. Но этого не происходит.

Например, в Эжвинском районе Сыктывкара наркозависимого гражданина за два с половиной года шесть раз задерживали в состоянии наркотического опьянения.

– Заключениями экспертиз в его крови устанавливалось содержание наркотического вещества, которое невозможно изготовить в домашних условиях, – пояснил прокурор. – Следовательно, это наркотическое вещество кем-то сбывалось. Несмотря на это, сотрудники полиции шесть раз составили на гражданина административные протоколы, никакие процессуальные решения по фактам сбыта наркотиков не принимались. По постановлению прокурора района возбуждено и расследуется уголовное дело.

Только во время подготовки к заседанию коллегии по инициативе прокуратуры республики в результате изучения административной практики прокурорами в следственные органы было направлено одиннадцать материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, внесено 148 требований о проведении процессуальной проверки и уже возбуждено 29 уголовных дел по фактам сбыта наркотических средств.

– Руководством Министерства внутренних дел по Коми работа в сфере незаконного оборота наркотиков должным образом не организована, – сделал вывод прокурор Коми.

Впрочем, Сергей Бажутов подверг критике и своих подчиненных. По его словам, прокуроры городов и районов на данном направлении тоже очень недорабатывали. Руководитель надзорного ведомства поручил прокурорам до конца сентября изучить все материалы об административных правонарушениях, связанных с употреблением наркотиков, за 2017 год. При наличии в материалах сведений о конкретном наркотике, который невозможно изготовить в домашних условиях, прокуроры должны направлять постановление для решения вопроса об уголовном преследовании, если необходимо установить дополнительные обстоятельства – инициировать проведение процессуальных проверок.

Прокурор потребовал от подчиненных давать принципиальную оценку каждому факту сознательного укрытия должностными лицами случаев сбыта наркотиков.

Сергей Бажутов отметил еще одну странность в полицейской статистике – в части преступлений и правонарушений, связанных с нанесением побоев. До июля 2016 года редакция статьи 116 УК РФ состояла из двух частей: первая устанавливала уголовную ответственность за побои; вторая – за те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений. Внесенными изменениями побои были декриминализированы и переведены в разряд административного правонарушения, а побои, совершенные из хулиганских побуждений, по-прежнему являются преступлением.

Как отметил прокурор, до этих изменений количество фактов побоев из хулиганских побуждений исчислялось сотнями, при этом их удельный вес от общего числа побоев составлял около половины. Например, в 2014 году количество зарегистрированных преступлений по частям 1 и 2 статьи 116 УК РФ составляло 1154 и 983 соответственно.

Но к этому году соотношение количества фактов побоев из хулиганских побуждений с числом случаев нанесения побоев, за которые предусмотрена административная ответственность, резко изменилось. Количество преступлений снизилось по сравнению с 2014 годом более чем в двадцать раз (с 983 до 35). А количество административных правонарушений, наоборот, возросло более чем в три раза с 1154 до 3592.

– Причины такого дисбаланса сокрыты в административных производствах и, скорее всего, также связаны с укрытием преступлений от учета, – заявил прокурор.

Аналогичная ситуация сложилась и с регистрацией преступлений по статье 116.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.

Согласно статье 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. За три года с момента начала действия статьи 116.1 УК РФ к административной ответственности за побои привлечено более семи тысяч граждан, что должно было бы привести к росту уголовных дел по вышеуказанной статье. Однако в 2017 году возбуждено 17 уголовных дел, а в первом полугодии 2018 года – всего 12.

При этом сотрудники прокуратуры республики при проверке лиц, привлеченных к административной ответственности за побои, выявили 48 граждан, совершивших побои повторно. Но, как подчеркнул прокурор, эти люди не понесли уголовной ответственности из-за бездействия органов полиции по составлению протоколов об административном правонарушении.

– Не исключены случаи укрытия систематического нанесения побоев, установленные в Сыктывкаре и Печоре, где по заявлениям потерпевших более полугода не принималось мер реагирования. После прокурорского вмешательства в обоих случаях возбуждены уголовные дела об истязаниях, виновные привлечены к уголовной ответственности, – сообщил прокурор.

Прокурор убежден, что такая же ситуация складывается и в части административных производств о кражах чужого имущества. Число зарегистрированных преступлений по статье 158 УК РФ (кража) снизилось на 27 процентов (с 2637 до 1923 фактов). Но количество административных дел по фактам мелкого хищения имущества увеличилось чуть ли не в три раза (с 879 до 2307).

– По этой категории административных дел также при проведении проверок скрываются либо игнорируются сведения о совершении хищения группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище или с причинением значительного ущерба гражданину, – сообщил Сергей Бажутов.

По мнению прокурора, сложившаяся порочная практика не получила своевременной и принципиальной оценки со стороны руководителей органов полиции, хотя прокуратура республики неоднократно указывала им на системные нарушения в этой сфере. Сергей Бажутов потребовал, чтобы прокуроры городов и районов незамедлительно организовали проверку дел о таких административных правонарушениях, а также в срок до 1 октября провели ревизию административных производств, начиная с 2017 года.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА