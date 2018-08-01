Актуальная «коммуналка»

Жители республики рассказали о проблемах в сфере ЖКХ

С некоторых пор передача показаний счетчиков за электричество и горячую воду превратилась для многих пенсионеров в настоящую головную боль. Коми энергосбытовая компания предлагает потребителям ресурсов единственный способ передачи данных – через «Личный кабинет». Но не все пожилые люди «дружат» с интернетом, у многих попросту нет компьютера. Об этой проблеме рассказала жительница Сосногорского района, позвонившая на прямую линию, организованную постоянной комиссией по вопросам ЖКХ Госсовета Коми.

Любовь Никитична, как представилась позвонившая, обратилась от имени пенсионеров поселка Войвож и по их многочисленным просьбам. Электронный метод передачи показаний приборов учета электроэнергии и горячей воды пожилым недоступен, а других способов (сбор данных по телефону или почтовые ящики) не существует. Обязанность потребителей – платить за услуги, а не тратить время и нервы в поисках способа передачи цифр, убеждена Любовь Никитична.

Эта проблема актуальна не только для поселка Войвож, но даже для Сыктывкара: отправить показания через «Личный кабинет» без подсказки специалистов компании не получается, здесь явная недоработка разработчиков этого ресурса.

Участники прямой линии – депутаты и представители Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов пообещали проработать этот вопрос с Коми энергосбытовой компанией.

У жительницы Ухты Галины Александровны оказались претензии к городскому водоканалу и управляющей компании. Раньше внутренние и наружные сети многоквартирных домов обслуживал водоканал, но теперь отказался, перекинув эти обязанности на УК. Управляющая компания вынуждена была нанять сантехников и других работников, которых раньше не было в ее штате, после чего стоимость обслуживания повысилась на 23 процента. Однако качество работ стало только хуже – дома старые и требуют постоянного ремонта. При этом стоимость воды не снизилась. Хотя, как убеждена ухтинка, водоканал же сэкономил на работниках, раз не занимается больше обслуживанием домовых сетей.

Специалисты региональной службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) заверили, что проведут проверку, изучат документы и дадут ответ, нарушаются ли в данном случае права жильцов.

Озвучила Галина Александровна и еще одну проблему. Жильцы хотели бы сами убирать подъезды своего дома и тем самым сэкономить на коммунальных платежах, но управляющая компания им отказала на том основании, что услуга по такой уборке входит в минимальный перечень обязательных работ. Как пояснили ухтинке участники прямой линии, в данном случае права управляющая компания, поскольку выполняет требования постановления правительства о санитарном состоянии многоквартирного дома.

Ищет управу на свою управляющую компанию и сыктывкарка Зоя Владимировна. 17 июля в ее квартире по улице 28-й Невельской дивизии произошел пожар, выгорели комната, кухня, коридор, частично пострадала лестничная площадка. Погорельцы обратились в УК «Город», чтобы та помогла оценить ущерб, помочь с ремонтом и отремонтировать поврежденный электрический щит, но коммунальщики остались равнодушны к беде жильцов обслуживаемого ими дома. Только с помощью городового удалось добиться прихода представителя управляющей компании. УК «Город» пришла на смену другой компании, но, как утверждает горожанка, не справляется со своими обязанностями, а платить за коммунальные услуги приходится больше, чем предшественникам. Сейчас жалоба сыктывкарки находится на рассмотрении Службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля)

Проблемы есть не только у обитателей старых домов, но и у жильцов новостроек. Об одной из них поведал новосел Роман Сергеевич, купивший квартиру в недавно построенной многоэтажке по улице Панева в Сыктывкаре. Застройщик не довел до конца работы по благоустройству прилегающей территории, не построил канализационные сети, и уже на протяжении года отходы жизнедеятельности просто сливаются в канализационный колодец. Запах стоит такой, что люди не могут проветрить жилище, боятся открывать окна. В соседнем новом доме вонь исходит из подвала. Жильцы обращались в Службу строительного надзора, и та обязала застройщика до 20 июня 2018 года довести работы до конца. Но к этому времени застройщик обанкротился. Конкурсный управляющий заявляет, что денег на канализацию и благоустройство нет.

– А если будет назначен новый застройщик, мы со своими недоделками останется за бортом, – переживает сыктывкарец.

В курсе этой ситуации уже и Роспотребнадзор, и прокуратура, и стройнадзор, и жилищная комиссия, но вопрос никак не решается. Председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Татьяна Саладина пообещала выехать на место и посмотреть, как можно помочь решить проблему.

С вопросом, куда можно обратиться, чтобы в подъезде многоэтажного дома помогли установить пандус, позвонила жительница Сосногорска Елена Анатольевна. В ее семье ребенок-инвалид, которого можно перевозить только в инвалидной коляске. Лифта в доме нет, и родителям приходится сначала спускать со второго этажа на первый коляску, затем переносить на руках ребенка, а он уже достаточно тяжелый. В интернете Елена Анатольевна нашла образец алюминиевого откидного пандуса, который, когда не используется, крепится к стене и никому не мешает. Стоит такая конструкция 15 тысяч рублей. Родители ребенка-инвалида готовы даже сами приобрести пандус, но знают, что его установка будет незаконной.

Участники прямой линии взяли эту проблему на контроль. Они обещали связаться со специалистами Министерства труда, занятости и социальной защиты и с городской соцслужбой, чтобы помощь была оказана как можно быстрее.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА