В Казлуке запустили производство биотоплива

В поселке Казлук Усть-Вымского района на крупном лесопильном предприятии ООО «Лесозавод №1» заработал цех по производству биотоплива мощностью шесть тысяч тонн в год. В качестве сырья используются опилки от основного производства.

Опилки прессуются в брикеты форм-фактора RUF (прямоугольная форма, «кирпичик»). Такой продукт является экологически чистым биотопливом, так как никаких присадок при его изготовлении не используется. Новое производство позволит утилизировать часть древесных отходов, которых на предприятии образуется значительное количество – около 120 тысяч кубометров в год. Сейчас руководство предприятия рассматривает возможность установки второй линии по переработке отходов, но уже не в брикеты, а в пеллеты.

Так как на «Лесозаводе №1» установлено современное лесопильное оборудование, опилки получаются чистыми (без коры), что позволит производить из них пеллеты премиального качества с высокой ценой. Такая продукция очень востребована в Евросоюзе, и особенно в Великобритании, где нет центрального отопления, и в домохозяйствах очень распространены пеллетные котлы.

В новом производстве все оборудование, кроме брикетного пресса изготовлено в Республике Коми – пермской компанией K-BEG, которая имеет завод в Сыктывкаре. Это предприятие установило уже 10 биотопливных линий в лесных муниципалитетах нашего региона. Таким образом, развитие биоэнергетики на основе древесных отходов на лесопромышленных предприятиях стимулирует развитие машиностроения в республике, сообщает минпром Коми.

Игорь ПЕТРОВ

Фото Минпрома РК