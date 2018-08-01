Фермерам планируют увеличить субсидии на содержание скота

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев во время посещения крестьянского (фермерского) хозяйства Ирины Шаховой в селе Дутово. Встреча с фермером состоялась в рамках рабочей поездки зампреда в Вуктыл.

В ходе встречи фермер отметила, что возросли затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, комбикормов и прочие нужды. В то же время она не может повышать цены на продукцию для своих односельчан, так как их доходы невысоки. В таких условиях заниматься развитием хозяйства проблематично.

– Мы вышли с соответствующей инициативой к депутатам Госсовета Коми и обосновали необходимость увеличения государственной поддержки по нескольким статьям, в том числе и для фермеров. Мы планируем увеличить субсидии на содержание сельскохозяйственных животных на 25 процентов. Тем более, установленные размеры ставок не индексировались с 2014 года. На увеличение данной субсидии потребуется дополнительно 31 миллион рублей, – прокомментировал Анатолий Князев.

По словам министра, таким хозяйствам, как у Ирины Шаховой, необходимо помогать. Она – единственный в Дутово сельскохозяйственный производитель, который кормит население местной натуральной продукцией. Более десяти лет назад на территории Вуктыла закрылось несколько сельскохозяйственных производств, и сельское хозяйство в районе могло исчезнуть полностью. Но в то же время фермер Ирина Шахова не побоялась взять на себя груз забот. Ирина хорошо знает, что такое сельский труд, и готова к тому, что необходимо много и тяжело работать. К примеру, для того, чтобы заготовить корма, фермеру приходится переправляться на сенокос по разбитой лесной дороге за несколько километров от фермы.

В распоряжении Ирины Шаховой коровник, телятник, силосная траншея, а также сельхозтехника: трактор, прицеп, косилка, – которые ей передала в аренду на льготных условиях администрация муниципального района еще в 2007 году.

Сейчас в хозяйстве содержится 80 голов крупного рогатого скота, в том числе 30 коров. За первое полугодие фермер произвела 31 тонну молока и две тонны мяса. В 2017 году фермер получила субсидии в размере 746 тысяч рублей, за первое полугодие 2018 года – 361 тысячу рублей. В планах хозяйства – приобрести трактор МТЗ с помощью субсидий на техперевооружение.

Игорь ПЕТРОВ

Фото mshp.rkomi.ru