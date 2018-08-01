Первый шаг в будущей карьере

Шесть молодых специалистов – победителей прошлогоднего конкурса «Стажер» завершили свою стажировку в органах власти Республики Коми и трудоустроены там, где себя зарекомендовали. Эту эстафету они передали новичкам, кто своими знаниями доказал, что достоин стажироваться в системе государственного управления региона.

На сей раз испытание госслужбой пройдут пять человек. Участников проекта – одних с успешным завершением стажировки, других – с началом ее прохождения – поздравил руководитель администрации главы региона Михаил Порядин.

– Государственные органы Коми крайне заинтересованы в приходе свежих сил, в привлечении к работе молодежи. Эта задача стоит не только в республике, а по всей стране – необходимо постоянно омолаживать кадровый состав, чтобы пришедшая на госслужбу молодежь могла предлагать новые идеи, нестандартные пути решения, – отметил, обращаясь к стажерам, Михаил Порядин.

Возможно, не все об этом знают, но в госорганах республики идет настоящая борьба за молодых и перспективных специалистов.

– Запрос достаточно велик, и органы госвласти с удовольствием будут брать тех людей, которые готовы работать на благо республики. Это должны быть, прежде всего, инициативные, активные, мыслящие и ответственные люди, – подчеркнул руководитель администрации главы Коми. – Сразу хочу предупредить тех, кому стажировка еще предстоит, – это будет серьезная проверка ваших сил. И в то же время, конечно, это колоссальный опыт, который приобретается именно во время работы, он дает путевку в будущее, даже независимо от того, останется человек работать в органах государственной власти или выберет какую-то другую деятельность. Самое главное – не бояться трудностей, идти вперед, предлагать идеи.

Напомним, проект «Стажер» реализуется в республике с 2014 года. Программа стажировки длится один год и включает в себя четыре этапа продолжительностью три месяца каждый. На первых порах молодые специалисты проходят курс обучения, а затем их привлекают к участию уже в более серьезных проектах. К примеру, стажеры этого года участвовали в подготовке презентации инвестиционного потенциала Республики Коми на Санкт-Петербургском экономическом форуме, в разработке информационного блока лесопромышленного кластера региона, проводили уроки финансовой грамотности в учебных заведениях.

При этом за каждым стажером закрепляется наставник. Всего за период реализации проекта функции наставников исполняли 25 человек.

Четвертый год существования проекта оказался самым эффективным с точки зрения трудоустройства – все шесть ребят уже получили предложения о работе в органах государственного управления республики. Они были устроены в администрацию главы республики, министерство финансов, министерство здравоохранения, министерство инвестиций, промышленности и транспорта и министерство культуры и архивного дела Коми.

Всего же за четыре года в стажировке приняли участие 23 человека, 19 из них продолжили свою профессиональную деятельность в системе государственного и муниципального управления.

В этом году на прохождение стажировки претендовали 30 выпускников из пяти вузов – СГУ имени Питирима Сорокина, республиканской Академии госслужбы и управления, УГТУ, СЛИ, а также Вятского госуниверситета. В итоге победителями стали пять сильнейших.

Приглашенные на встречу представители министерств подтвердили, что ни разу не пожалели, что принимали у себя стажеров. К примеру, через республиканский Минфин за все годы реализации проекта прошло шесть человек, из них четверо впоследствии были там же и трудоустроены. Причем молодых специалистов привлекали к самой что ни на есть трудной работе – проверке отчетности, бюджетных ассигнований, корректировок.

Встреча завершилась вручением дипломов тем, кто уже прошел стажировку, и путеводителей новичкам-стажерам. Документы об успешном завершении испытания из рук Михаила Порядина получили Александр Иванов, Ольга Макарова, Иван Пунегов, Дарья Шабловская и Екатерина Шулепова. Путеводители, которые помогут на первых порах новичкам, вручены Данилу Плотникову, Кристине Торлоповой, Кристине Тульковой, Саркису Хачатряну и Никите Широкову.

– Хочу пожелать вам постоянно пополнять свой багаж знаний, навыков, профессионального развития, успехов в ваших первых шагах на госслужбе. Уверен, что нацеленность на получение практических знаний, серьезное отношение к профессии станут основой для ваших успехов в будущем, – напутствовал стажеров Михаил Порядин.

Галина ВЛАДИС

Фото Якова ШЛЕГЕЛЯ, «Комиинформ»