В Госсовет Коми выдвинулось 28 человек

На дополнительных выборах депутатов Госсовета Республики Коми VI созыва завершился этап выдвижения кандидатов. 25 июля стал последним днем приема документов.

Напомним, дополнительные выборы депутатов Госсовета пройдут 9 сентября по пяти одномандатным избирательным округам: Академическому избирательному округу №2 (центральная часть Сыктывкара), Северному избирательному округу №5 (часть Воркуты), Печорскому избирательному округу №8 (Вуктыл и Печора, кроме поселков Кожва и Путеец), Приполярному избирательному округу №9 (Усинск и Усть-Цилемский район), Ираёльскому избирательному округу №10 (Сосногорск и Ижемский район).

Как сообщили в республиканском избиркоме, в целом на выборах выдвинулось 28 кандидатов: шесть – по Академическому, пять – по Северному, четыре – по Печорскому, шесть – по Приполярному, семь – по Ираёльскому округу. Из них четыре самовыдвиженца, 24 кандидата выдвинуты семью политическими партиями.

Наибольшую активность проявили региональные отделения четырех политических партий: «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ. Они выдвинули по пять своих кандидатов по всем пяти одномандатным избирательным округам. Двоих кандидатов (по Северному и Ираёльскому округам) выдвинула партия «Родина» в Республике Коми, по одному кандидату – «Трудовая партия России» (по Академическому округу) и «Коммунисты России» (по Ираёльскому округу).

Что касается самовыдвиженцев, а также кандидата, выдвинутого «Трудовой партией России», то им в поддержку своего выдвижения необходимо было собрать подписи избирателей.

На данный момент зарегистрировано 12 кандидатов. Этап регистрации продлится до 5 августа.

Лина ПЕРОВА

Фото Трофима МЯНДИНА