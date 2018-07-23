Зодчих ждут на смотре

Министерство строительства и дорожного хозяйства Коми проводит прием заявок на участие в XXIII республиканском смотре «Зодчество года», который пройдет в августе и будет приурочен к празднованию Дня республики.

Свои работы могут представить проектные организации, архитектурные и творческие мастерские, студии, учебные заведения, индивидуальные застройщики из сельских поселений.

На данный момент свое участие в «Зодчестве года» подтвердили 10 конкурсантов. Как сообщает пресс-служба Минстроя Коми, материалы и предложения направили Сыктывкарский госуниверситет имени Питирима Сорокина, Ухинский государственный технический университет, Гимназия искусств при Главе Коми имени Юрия Спиридонова, сыктывкарская дизайн-студия Nakrutoi, кроме того – участники из шести районов – Ижемского, Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского и Усть-Куломского.

Победители будут выбраны по одиннадцати номинациям: «Лучшие постройки года»; «Лучшие проекты года»; «Лучшие памятники и мемориалы»; «Лучшие проекты архитекторов-студентов»; «Применение малых архитектурных форм и оригинальное решение в оформлении городского дизайна»; «Лучшие проекты в архитектурно-художественном творчестве детей» (в возрасте от 7 до 17 лет); «Лучшие интерьеры помещений общественных и жилых зданий»; «Лучшее архитектурно-планировочное решение в постройках и проектах года по доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»; «Индивидуальность и неординарный подход в отражении идейного замысла и выборе средств выразительности»; «Лучшие постройки индивидуальных жилых домов в сельской местности»; «Лучшее печатное издание (видеоматериал) об архитектуре и архитекторах Республики Коми».

Смотр проходит с целью популяризации архитектурного творчества и активизации деятельности архитекторов в регионе, повышения их мастерства, вовлечения в архитектурное творчество студентов и выпускников вузов, учеников художественных школ и гимназий, а также авторов и авторских коллективов.

Анна АЯНОВА

Фото из архива «Республики»