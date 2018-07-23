Комфортная среда в селах

В Ижемском районе Коми продолжается реализация проектов федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В программу вошли проекты из четырех поселений района: Мохча, Сизябск, Щельяюр и Ижма.

На их реализацию выделено более пяти миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Проекты начали формировать еще в 2017 году. Перечень объектов, которые нуждаются в благоустройстве, был утвержден на комиссиях с участием депутатов, общественных деятелей и представителей молодежи.

По информации пресс-службы районной администрации, в селе Мохча, на родине четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной, приводят в порядок территорию Дома культуры. Строители занимаются обустройством проезда и пешеходных зон, еще здесь появится новая зона отдыха.

В селе Сизябск планируют благоустроить несколько территорий: возле памятника участникам Великой Отечественной войны, у сельского кладбища, улицы имени Константина Чупрова, обустроить парк и зону отдыха у танцевальной площадки. Здесь сельчане собираются летом на массовые праздники, а 18 августа отпразднуют 290-летие села. На территории памятника уже укрепили площадку, заменили постамент, установили трибуну для выступлений, скамейку и новые ограждения.

Жители Щельяюра выбрали благоустройство парка отдыха и двух дворовых территорий. На этой неделе в поселке речников уже установили пятьдесят метров новых мостков, обустроили канавы и произвели вырубку кустарника в парке. В августе здесь собираются провести дополнительное уличное освещение и отсыпать щебнем дворовые территории.

В ближайшее время начнутся ремонтные работы в Ижме – 11 июля в администрации райцентра подписали договор с подрядной организацией. Согласно документу, строители должны благоустроить проезд к парку отдыха в шестидесятидневный срок.

Артур АРТЕЕВ

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