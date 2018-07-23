Единый тариф на отходы определят к октябрю

Коми готовится перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Представители регионального оператора по обращению с ТКО уже объехали города и районы республики, где провели рабочие встречи с местными властями и представителями компаний, работающих в «отходной» сфере.

Напомним, в 2016 году на федеральном уровне было объявлено об изменениях в законах, касающихся обращения с отходами. В каждом регионе с 1 января 2017 года должен был появиться региональный оператор, который станет отвечать за сбор мусора, транспортировку и утилизацию. А собственники (частные лица, предприятия) будут оплачивать услуги этого оператора по единым тарифам. Кроме того, регионам следовало создать и утвердить территориальную схему обращения с отходами, создать инфраструктуру по раздельному сбору отходов и предприятия по их утилизации. Однако и в Коми, и по всей России «мусорная революция» не прошла так быстро и гладко, как изначально планировалось.

Территориальную схему в Коми создали и утвердили в срок, но с выбором регоператора и многими другими моментами разобраться оказалось сложно. Большой проблемой оказалось то, что в республике на начало 2017 года существовало 416 мусорных полигонов, при этом в государственном реестре были зарегистрированы 57, а остальные не соответствовали современным требованиям и по факту являлись стихийными свалками. Из 57 легальных полигонов только восемь могли работать с коммунальными отходами, а остальные являлись промышленными объектами.

В результате на всероссийском уровне датой перехода на новую схему обращения с ТКО объявили 2019 год. За это время в регионах успели уже довольно много сделать и по приведению свалок в нормативное состояние, и по раздельному сбору мусора. В частности, в столице Коми ящиками для пластика и бумаги, стоящими на улице, уже никого не удивить. Регионального оператора в республике выбрали в начале лета, эту роль на себя взяло предприятие «УХТАЖИЛФОНД». В 19 регионах России выборы оператора еще не прошли.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми, в настоящее время региональный оператор готовится к проведению торгов для выбора компаний, которые будут транспортировать коммунальные отходы. Также в ходе торгов будут сформированы цены на эти услуги. В зоне ответственности оператора – сбор и вывоз мусора на санкционированные полигоны, ликвидация несанкционированных свалок, хранение, обезвреживание, захоронение, переработка, а также внедрение системы раздельного сбора мусора. С внедрением новой системы коммунальная услуга по обращению с ТКО будет обязательной для всех «производителей» коммунальных отходов, включая жителей не только многоквартирных домов, но и частных домовладений, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы. Услуга будет оплачиваться по единому тарифу, размер которого определится до октября 2018 года.

Анна АЯНОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА