Корея планирует инвестировать в «зеленые технологии» Коми

Делегация генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге посетила столицу Коми. Корейские гости прибыли с целью изучения возможности инвестирования в альтернативную энергетику и «зеленые технологии» республики.

Рабочую встречу с генеральным директором торгового отдела Генерального консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге Ким Джон-Хуном и его заместителем Ли Тэ Хуном провел заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Николай Герасимов.

Вице-премьер отметил, что правительство республики рассматривает Корею в качестве партнера с большим потенциалом. Николай Герасимов выразил надежду, что в ближайшем будущем устные договоренности перерастут в реальные проекты, подчеркнув, что в Коми созданы все условия для работы инвесторов. В доказательство этому корейским коллегам презентовали инвестиционный потенциал республики, а также проекты в сфере «зеленых технологий». Речь идет о так называемом безотходном производстве. Ежегодно в процессе производства на деревообрабатывающих предприятиях республики образуется до двух миллионов тонн древесных отходов, которые могут быть использованы в альтернативной энергетике.

Еще год назад правительство Южной Кореи заявило о постепенном отказе от атомных и угольных электростанций в пользу альтернативной энергетики, поэтому корейских представителей заинтересовали проекты в сфере производства биоэтанола и пеллет на территории Коми.

Ким Джон-Хун пригласил представителей Коми посетить международный форум по альтернативной энергетике, который пройдет в начале сентября в Южной Корее. Форум позволит провести деловые переговоры напрямую с инвесторами, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, делегации Республики Корея уже не первый раз посещают Коми. В 2015 году Представительством Республики Коми в Санкт-Петербурге была организована презентация инвестиционных проектов Республики Коми в сфере «зеленых технологий» корейским деловым кругам. Тогда были представлены проект компании «Печора-ЭнергоРесурс» по созданию второй очереди лесоперерабатывающего производства глубокой переработки древесины, проект строительства завода по производству биоэтанола в Троицко-Печорском районе, а также проект создания деревообрабатывающего комплекса в Удорском районе республики.

Летом этого года глава Коми Сергей Гапликов на форуме ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге встретился с вице-президентом КОТРА (Корейское агентство содействия торговле и инвестициям) господином Юн Вон Соком. На встрече обсуждались вопросы привлечения инвестиций в отрасли промышленности региона, внедрения агроинноваций и современных лесоперерабатывающих технологий.

Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы главы и правительства Коми