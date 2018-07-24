Шахтерам Инты помогут с работой в других городах

В Инте продолжаются мероприятия по трудоустройству высвобождаемых сотрудников «Интауголь». С сегодняшнего дня к работе активно подключается Центр занятости населения Инты. Центр станет основным оператором по консультациям и сбору заявок на трудоустройство от высвобождающихся сотрудников.

Кроме того, оперативный штаб собирает информацию о потребности в консультациях с представителями Пенсионного фонда и отрасли социальной защиты. Встречи планируются с августа.

По данным на 23 июля уведомления о досрочном расторжении трудового договора в связи с решением о прекращении деятельности предприятия получил 1001 сотрудник. С дальнейшим трудоустройством после высвобождения уже определились 125 работников АО «Интауголь», они оформили соответствующие анкеты и заявления:

– АО «Воркутауголь», в т.ч. «Северная алмазная компания» – 79;

– Трудоустройство и поиск вакансий через ЦЗН Инты – 15;

– Переобучение через ЦЗН Инты (после получения выплат в связи с расторжением договора) – 10;

– Трудоустройство на предприятиях в средней полосе (Белгород, Ярославль, Санкт-Петербург, Липецк, Москва, Ижевск) – 9;

– ОМВД Инты – 7;

– АО «Яковлевский ГОК» – 4;

– АО «Боксит Тимана» – 1.

О предлагаемых вакансиях заявили компании и организации Республики Коми, угледобывающие предприятия других регионов, продолжают рассматриваться возможные варианты трудоустройства в подразделениях ОАО «РЖД» и территориальных органах внутренних дел городов и районов республики.

Готовность предоставить высвобождаемым работникам «Интауголь» более 300 вакансий и принять на работу проходчиков, машинистов горных выемочных машин, горнорабочих, электрослесарей подземных на прошлой неделе выразил также холдинг АО «СУЭК-Кузбасс». Шахтеры могут работать вахтовым методом или переехать со всеми членами семьи в Кемеровскую область.

В рамках работы оперативного штаба, который занимается решением вопросов, возникающих в процессе ликвидации шахты «Интауголь», заместитель генерального директора по работе с персоналом ШУ «Талдинское-Западное» холдинга АО «СУЭК-Кузбасс» Андрей Лысов в течение двух дней проводил встречи с начальниками и сотрудниками проходческих участков интинской шахты.

До персонала на встречах была доведена информация о Сибирской угольной энергетической компании как об экспортере номер один в России, о мерах социальной поддержки на территории Кемеровской области, социальных программах самого предприятия, о заработной плате сотрудников, оборудовании, на котором будут работать производственники из Инты.

– На сегодня видна заинтересованность в том, чтобы повышать свой профессиональный уровень, расти как специалисты, получать образование, поэтому будем продолжать работать с теми людьми, которые высвобождаются на предприятии «Интауголь» и планируют трудовую деятельность в «СУЭК-Кузбасс», – отметил Андрей Лысов.

На этой неделе в оперативном штабе будут обрабатываться заявления и документы на трудоустройство на открытые вакансии, продолжается также тестирование. Каждый соискатель на должность в подземной группе должен пройти проверку на соответствие квалификационным требованиям. Такое испытание согласно российскому законодательству обязательно для горняков, принимаемых на шахты России.

Для шахтеров, изъявивших желание устроиться на предприятие «Воркутауголь», экзамены организованы на базе Воркутинского горно-экономического колледжа. Менеджеры по подбору персонала компании при обращении предоставляют экзаменуемым материалы для самоподготовки. Экзаменационный билет включает вопросы по профессии, общие сведения по промышленной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и некоторым положениям Трудового кодекса, касающимся работы в подземных условиях.

Напомним, с начала июля для урегулирования вопросов, связанных с ликвидацией шахты «Интауголь», в Инте создан оперативный ситуационный штаб, который занимается решением возникающих в процессе ликвидации шахты вопросов, в том числе по трудоустройству, доведением официальной информации до коллектива предприятия.

Игорь ПЕТРОВ