Президент призвал к дискуссии

В минувший четверг, 19 июля, Госдума России одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Как сообщает портал rosregistr.ru, за проект проголосовали 328 депутатов, против – 104. Воздержавшихся не было. В первом чтении обсуждались лишь базисные нормы. Как сообщил спикер парламента Вячеслав Володин, на обсуждение поправок выделят не один, как предусмотрено стандартом, а более двух месяцев. По решению думского комитета, срок обсуждения продлен с 18 августа до 24 сентября. Во втором чтении состоится детальное обсуждение законопроекта с внесениями поправок и дополнений.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет – для мужчин и до 63 – для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Законопроект предполагает, что эта инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин подчеркнул, что «данный законопроект преследует своей целью, прежде всего, увеличение роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в перспективе страховых принципов пенсионной системы в России».

– Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тысяч рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже семи процентов. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории Российской Федерации, — подчеркнул Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров «около 20 тысяч рублей».

Министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что изменения в пенсионном законодательстве и налогообложении должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранении.

Изменения в пенсионном законодательстве назрели, и это связано с объективными причинами. Настала пора подумать о своей стране, не только о себе, но и о живущих рядом с тобой людях. При этом, все нововведения, которые предлагает кабмин, пройдут через широкое общественное обсуждение, в том числе на площадке Общероссийского народного фронта. Об этом заявил руководитель исполкома Народного фронта Алексей Анисимов.

– Я как гражданин своей страны, которому небезразлично ее будущее, понимаю, что изменения в пенсионном законодательстве назрели, и это связано с объективными причинами. Мы пережили непростые времена, которые прямым образом отразились на демографии. Конечно, ситуацию с рождаемостью удалось изменить, но простая математика свидетельствует о том, что нужно что-то менять уже сегодня. В настоящее время в нашей стране соотношение тех, кто зарабатывает, и тех, кто получает пенсию, составляет 1,2:1. Другими словами, на шестерых работающих приходится пять пенсионеров. Нужно что-то делать, ибо сама собой эта проблема не решится. Неужели стоит перекладывать это на молодых, повышая налоги для работающих, чтобы обеспечить выплаты пенсионерам? Да и размер пенсии должен увеличиваться другими темпами, как и уровень жизни пенсионеров. Именно на это направлены изменения пенсионного законодательства. Я сам начинал свою трудовую деятельность в 17 лет, затем прошел службу в армии, был предпринимателем и планирую точно работать до 65 лет и больше, – отметил он.

На следующий день после заседания Госдумы президент страны Владимир Путин впервые за последнее время прокомментировал повышение пенсионного возраста. Как сообщает портал novosti-dnya, по словам президента, «по большому счету можно ничего не делать еще в течение пяти, шести, семи или, может быть, даже десяти лет – нам хватит возможностей для поддержания пенсионной системы». Но, если ничего не менять и дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы и бюджета, то правительству придется держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут пополнять число бедных людей, чего допустить нельзя.

– Власть просто надует людей, если скажет, что все в пенсионной системе хорошо, и мы еще потерпим пять-десять лет, – заявил Владимир Путин. – Но этим не закончится, нужно все равно принимать какие-то кардинальные решения. Но какие? Давайте посмотрим, как будет развиваться дискуссия, всех послушаем, взвесим все позиции и точки зрения. Там много нюансов.

Галина ГАЕВА

Фото riafan.ru