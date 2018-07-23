По Дону гуляет герефорд

В Усть-Куломском районе развивают мясное скотоводство

Заниматься сельским хозяйством Сергей Тимушев решил еще в школе, поэтому поступил в агропромышленный техникум, а после учебы вернулся работать в родной Усть-Куломский район. Но сельхозпредприятие, на которое он устроился, в итоге закрылось, а молодой парень стал муниципальным служащим. Пока через несколько лет «бумажной» работы не рискнул открыть собственную ферму.

«Крестной мамой» в аграрной отрасли для начинающего фермера стала начальник территориального отдела Минсельхоза Коми Анастасия Ярова, которая разглядела в Сергее Тимушеве деловую жилку и уговорила его заняться организацией кооператива по продаже мяса. Дело в том, что скот в Усть-Куломском районе выращивали и частники, и предприниматели, но с реализацией возникли проблемы: не все могли правильно разделать тушу, а после того, как Россия подписала технический регламент Таможенного союза, вводился запрет на продажу мяса, если корова или свинья не забиты на специализированной убойной площадке.

Кооператив, созданный в 2011 году, должен был помочь населению с забоем скота, его разделкой и продажей. Дело пошло, но через несколько месяцев выяснилось, что и скота в Усть-Куломском районе держат маловато, и к весне своего мяса здесь практически и не остается. И чтобы обеспечить население свежей, не завозной продукцией, нужно создавать ферму мясного направления.

Так в 2012 году Сергей Тимушев с подачи Анастасии Яровой решился стать фермером и открыл предприятие в селе Дон. С тех пор, когда его хозяйство посещают различные официальные делегации и просят рассказать, как все начиналось, смеясь, машет рукой в сторону начальника территориального отдела: «Это все из-за нее, пусть и рассказывает». Сам он, однако, говорит, что о своем выборе не жалеет, и уже не представляет, как мог оставаться на муниципальной службе.

Чтобы организовать хозяйство в 2012 году Сергей Тимушев подал заявку на грант как начинающий фермер, получил 700 тысяч рублей и купил трактор «Беларус». Подсобрал еще средств, приобрел коров и бычков, построил первый коровник и телятник для них. Помещения строил максимально дешевые, телятник теплый, а ферму для взрослых коров и быков, выращиваемых на убой, холодную. Ставку сделал на породу герефорд и их метисов – они неприхотливы, растут быстро, в «курортных» условиях не нуждаются, легко переносят даже самые сильные морозы – была бы хорошая подстилка да теплое питье.

Сейчас в хозяйстве Сергея Тимушева содержится около сотни коров, половина – племенное стадо, половина – выращивается на убой. Вроде бы немного, но для Усть-Куломского района, где сельское хозяйство сейчас развито куда скромнее, чем в южных муниципалитетах, его ферма – один из «китов» местной аграрной отрасли.

Кроме телятника на 20 голов есть еще две фермы холодного содержания – на 38 и 50 голов. Сейчас большинство взрослых быков и коров днюет и ночует на пастбище, а фермы пустуют. Совсем недавно в одну из них завезли внушительную гору опилок, из них и будут сделаны толстые зимние подстилки в стойлах.

В 2014 году устькуломец взялся за постройку убойного пункта. До этого скот он отвозил на площадку другого предпринимателя, но тут задумал построить свой цех по переработке мяса, а государственную поддержку на такие цели обычно дают тем, кто организует и свой убой скота. 600 тысяч рублей на строительство пункта было выделено в рамках соглашения между Монди СЛПК и администрацией района. В 2016 году получил еще 660 тысяч рублей господдержки на холодильные камеры и спецтранспорт для перевозки животных в Усть-Кулом, где находится убойный пункт. По его словам, такая площадка, рассчитанная на забой двух голов крупного рогатого скота в смену – это слишком много для предприятия Сергея Тимушева, и, чтобы она не простаивала, нужно забирать скот на убой у населения, а в райцентр коров и быков возить удобнее, чем в Дон.

При этом Сергей Тимушев не только развивает свое хозяйство за счет помощи извне, поясним, но и сам немало вкладывает. В строительство убойного пункта пришлось вложить около миллиона собственных средств, в строительство цеха – тоже. И до окупаемости пока далеко. Прибыль предприятие приносит, но, как правило, вся прибыль первого полугодия уходит на летнюю страду – заготовку кормов, к которой нужно привлекать дополнительных наемных работников (так в хозяйстве кроме родственников фермера, только два человека в штате), оплачивать горючее и так далее. Так что в развитие можно вкладывать только прибыль второго полугодия.

Сельхозкооператив, с которого Сергей Тимушев начал свою работу на ниве животноводства, тоже активно работает. В этом году это сообщество, помогающее усть-куломским предпринимателям реализовать свою продукцию, тоже получило грант от государства – более миллиона рублей на приобретение автолавки для выездной торговли, пилы для резки мяса и пельменного аппарата.

– Ферма Сергея Тимушева, я считаю, очень перспективное хозяйство, – отметил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев. – Он занимается мясным скотом герефордовской породы, это довольно редкое для нас направление. У нас есть еще подобные небольшие площадки в республике, но их мало. К сожалению, аналогичная ситуация по всей России, очень мало занимаются крупным рогатым скотом именно мясной породы, в основном – молочным. Инвесторы, которые вкладываются в производство мяса, предпочитают птицеводство или свиноводство, поскольку там оборот капитала быстрый, а КРС нужно не меньше двух лет держать, прежде чем хоть какую-то прибыль начнешь получать. В результате в России нехватка красного мяса, при перепроизводстве мяса кур. При этом КРС мясного направления требует куда меньшего ухода, чем молочный, на простом сене дает привес до килограмма в день, все лето может проводить на пастбищах, а лугов у нас достаточно. Лишь бы были желающие заняться этим направлением, а мы им поможем, мы неплохо субсидируем это направление. Если корова стоит 150 тысяч рублей, порядка 140 тысяч мы из бюджета даем на покупку.

Со сбытом у Сергея Тимушева проблем нет – основная часть мяса и полуфабрикатов из цеха переработки расходится на сельскохозяйственных ярмарках, которые проводятся в райцентре два раза в неделю. Часть развозится по разным населенным пунктам района, еще часть закупают для питания детей в садиках. В Сыктывкар фермер мясо не возит – просто уже нечего. Возможно, при расширении производства доберется и до столицы Коми. А расширение в планах есть, хотя, на сей раз предприниматель решил заняться молочным направлением (кстати, по первой профессии он дояр). Есть идея заявиться на грант по направлению «Семейная ферма» и построить помещение для содержания ста молочных коров, сейчас дойных буренок у него всего шесть. Молоко планирует сдавать на переработку в райцентр.

О своих планах Сергей Тимушев рассказал главе Коми Сергею Гапликову во время его визита в Усть-Куломский район, отметив, что новая ферма потребует больших затрат, поэтому возможно, он решится заявляться на господдержку не в следующем году, а позже, когда подкопит еще собственных средств, без которых он начинать новый проект опасается.

– Бояться не надо, не бросим. Тем более, что опыт у вас уже есть, – ободрил его руководитель региона, поручив Минсельхозпроду Коми подробно проконсультировать фермера, какую поддержку он может получить и на каких условиях.

Анна ПОТЕХИНА

Фото mshp.rkomi.ru