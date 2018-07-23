В Нившере звенели косы

В селе Нившера Корткеросского района второй раз прошел конкурс косарей. Старинный праздник-состязание, возрожденный по просьбе местных ветеранов, собрал гостей со всего района и из-за его пределов.

Впервые в нынешнем тысячелетии конкурс «Звени, коса!» прошел прошлым летом на большом поле неподалеку от реки Нившера. Но, по рассказам старожилов, в былые времена это было традиционным местным развлечением, когда наступало время заготавливать сено.

– Идея возродить этот конкурс принадлежит совету ветеранов Нившеры, поэтому проводим мы его именно в этом селе, – рассказала «Республике» Татьяна Кашапова, специалист по развитию туризма Центра культуры Корткеросского района, выступившего одним из организаторов мероприятия. – Они вышли с этим предложением на директора местного сельхозпредприятия Татьяну Ларукову, она их поддержала, взяла на себя часть организационных расходов и выступила заказчиком проведения этого конкурса. Нам эта идея тоже очень понравилась, ведь это позволяет расширить сферу событийного туризма у нас в районе. Всю зиму 2016-2017 мы разрабатывали положение конкурса, план его проведения, искали средства, ведь в прошлый бюджет они были не заложены. Очень долго пришлось уговаривать предпринимателей, чтобы они приехали в Нившеру, устроили там ярмарку, развлечения. А в этом году даже тем, кто в прошлом году наотрез отказался, и предлагать не пришлось, сами вызвались. И средства на праздник в бюджете уже были, так что все было проще, чем в прошлый раз. И с погодой повезло – солнечно, но ветрено, так что комары не донимали. И людей приехало больше, даже два заместителя министров у нас побывали. Надеюсь, теперь у нашего праздника есть будущее.

В прошлом году в Нившере соревновались 26 косарей, в этом – 32. Кроме жителей района, был и один участник из Ижмы – Константин Чупров, приехал в Нившеру в гости и заодно решил поучаствовать в состязаниях. В результате стал победителем среди мужчин в номинации «коса-горбуша». А косой-литовкой лучше всех орудовал Михаил Удоратин из Корткероса. Среди дам уверенно победили жительницы Нившеры – Ольга Хайретдинова с горбушей и Агния Подорова с литовкой. Оценивались не только скорость работы, но и ее качество – насколько чисто конкурсанты прошли выделенную им полосу. Кроме того, прошли соревнования по сгребанию сена и складыванию копны.

По сообщению пресс-службы Министерства национальной политики, свои навыки работы с косой продемонстрировал и заместитель министра Вячеслав Попов.

– Убежден, что сегодняшнее мероприятие высветит новые грани национальных талантов, покажет богатство народных обрядов и обычаев. Можно смело сказать, что данный конкурс уже вошел в ряд традиционных мероприятий Корткеросского района. Пусть сегодняшний день подарит радость, оптимизм и станет торжеством дружбы и согласия, – приводит слова Вячеслава Попова пресс-служба министерства.

Соревнования сопровождались выступлениями артистов художественной самодеятельности района, проводились мастер-классы по подготовке косы к работе, всех желающих учили косить. Совет ветеранов села, с чьей подачи проходит конкурс, тоже не сидел сложа руки: его активисты организовали дегустацию блюд национальной кухни.

Конкурс «Звени, коса!» собрал множество гостей из разных уголков Коми, кроме того, он стал одной из точек туристического похода группы пенсионеров Корткеросского района. Как рассказала Татьяна Кашапова, 38 человек плюс четыре инструктора приехали в Нившеру в пятницу, погуляли по селу и разбили палаточный лагерь на берегу. Некоторые из них на следующий день поучаствовали в конкурсе, а после праздника сели на катамараны и поплыли по Нившере в старинную деревню Троицк.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Министерства национальной политики РК