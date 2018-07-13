В столице Коми пройдут бесплатные тренировки

В Сыктывкаре открывается цикл летних тренировок, в которых сможет поучаствовать любой желающих без каких-либо финансовых вложений. Об этом сообщает городской Центр спортивных мероприятий (ЦСМ).

В субботу пройдут занятия по армрестлингу и регби. Рукоборцы проведут мастер-класс с 17:00 на уличной площадке «Северной Олимпии», а регбисты встречаются в 15:00 на открытом поле на улице Морозова, 185. С 16 июля к этим дисциплинам добавится кроссфит. Подробную информацию о последующих тренинг-днях и местах их проведения можно узнать по телефону ЦСМ: 20-01-74.

Ярослав СЕВРУК