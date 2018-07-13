«Строителю» нужен гимн

Федерация хоккея с мячом Республики Коми и сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» объявили о проведении конкурса на создание официального гимна команды. Победителя конкурса ждут ценные подарки, а главное – его творение будут исполнять на республиканском стадионе перед каждой домашней игрой «Строителя».

Как сообщает пресс-служба ХК «Строитель», в творческом состязании могут участвовать все желающие, от авторовждут экспрессивный, торжественный и легкий для исполнения гимн. Продолжительность музыкально-поэтического произведения не должна превышать четырех минут. Музыка предназначается для сольного, оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо иного вокального и инструментального исполнения. Приветствуется использование национальных мотивов. Объем текста – не более четырех четверостиший с припевом или 12-16 строк плюс припев. Текст и музыка не должны повторять или напоминать слова либо мелодии других профессиональных спортивных клубов страны и мира.

Конкурс пройдет в два тура. Отборочный этап стартует 12-го июля и продлится до 28-го августа, а финальный – до второго сентября. В финал попадут не более трех произведений, затем их выложат для голосования в официальной группе «Строителя» «ВКонтакте».

Для участия в конкурсе композиции в формате mp3 с указанием фамилии, имени, отчества автора и контактного телефона нужно присылать по адресу saint9bayern@gmail.com с пометкой «Гимн» в теме письма.

Ярослав СЕВРУК

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